Am Ende ein klarer Sieg!

Gegen die zweite Mannschaft der TSG Nattheim kam man in der Halbzeit zu wenig Torchancen. Vorne mühten sich zwar Siekmann, Bastillo und Kajtazovic, doch der Durchschlag fehlte und außer einigen Halbchancen gab es kaum etwas Zählbares. Erst kurz vor der Halbzeit kam der Ball von Siekmann mit etwas Glück zu Bastillo, der den Ball trocken oben im kurzen Eck zur Führung versenkte. Sicherlich verdient, aber angedeutet hatte sich das Tor auch nicht gerade. Nach der Halbzeit hatte man das Spiel dann deutlich besser im Griff, wurde bei den Toren aber auch zum Teil tatkräftig unterstützt. Beim 2:0 durch Sokol Lutfiu unterschätzte ein Verteidiger den Ball und ließ ihn durch zu Lutfiu, der am langen Pfosten wartete. Beim 3:0 von Felix Kaiser legte die Nattheimer Abwehr den Ball gleich direkt auf. In der Schlussphase machte Sokol Lutfiu nach Baka-Flanke per Kopf sogar noch sein zweites Tor. Das 4:0 war dann auch gleichzeitig der Endstand.