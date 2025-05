AM ENDE EIN GERECHTES UNENTSCHIEDEN

Das Spiel war gleich von Beginn an schnell und beide Mannschaften machten viel Druck, sodass es gleich schnell wurde. Weiterhin kämpft man mit einigen Verletzten, was die Qualität der Mannschaft aber nicht zu schwächen schien. In Minute fünf kam Dornstadt das erste Mal durchs Mittelfeld durch und die Nr. 11 konnte am rechten 16er-Eck zum Abschluss kommen. Dieser Schuss knallte mit Wucht an das Lattenkreuz ins Aus. Nach den ersten Minuten ließ die anfängliche Hektik dann auch ein bisschen nach und wir konnten einen schöneren Aufbau starten. Nach zehn Minuten kam Moritz durchs Mittelfeld und steckte steil zu Louis durch. Er konnte dann den Ball am Torwart, der rauskommen musste, vorbeilegen und ins lange Eck einschieben. Ein schöner Spielaufbau belohnte uns mit der frühen 1:0-Führung.

In Minute 15 kam auch Dornstadt wieder in hohem Tempo durch. Wieder über die rechte Seite mit der Nr. 11, der quer stecken konnte. Der Abnehmer schaffte es gegen Robins Lauf, der sich lang machte, aber die Kugel ins Netz befördern konnte. Dornstadt ließ sich vom Rückstand aber nicht abschrecken und kombinierte, wie auch der SVB, gut durchs Mittelfeld. Bis dahin ein schnelles Spiel mit ausgeglichenem Ballbesitz. Offensiv waren wir aber mehr aktiv. Nach 29 Minuten kam durch "Pingpong" Louis im 16er an den Ball und wollte wieder in die lange Ecke schieben. Der Torwart kam aber noch ran und die Kugel prallte ab. Der richtig stehende Moritz R. konnte aber den Ball nicht verwandeln.

Pause.

Wie auch beim Anpfiff startete man mit drei Minuten Verzögerung in die zweite Hälfte.

Dornstadt kam ein bisschen wacher aus der Kabine, bekamen aber keine nennenswerten Abschlüsse zustande. Das Tempo und Spiel flachten dann aber auch ab, wie es auch in der ersten Hälfte zu sehen war. Nach zehn Minuten der 2. Hälfte kam nach tollem Angriff Moritz R. an den Ball, drehte sich innerhalb vom 16er zum Tor und fasste sich ein Herz beim Abschluss. Der Verteidiger streckte den Fuß mit offener Sohle entgegen und traf Moritz. Der Schiri ließ aber das Spiel laufen. Kurze Aufregung, ob es einen Strafstoß für den SVB geben soll oder nicht. Der Schiedsrichter ließ nicht mit sich diskutieren. Proteste von seitens der Zuschauer stiegen dann aber von Foul zu Foul.

Wir schreiben die 61. Minute und Louis kam wieder vors Tor. Er schaffte es aber nicht die Kugel sauber zu treffen, wodurch keine klare Chance entstand. Ballendorf war nun doch mehr am Drücker, Dornstadt stand aber trotz alledem gut defensiv und konnte gute Möglichkeiten blockieren. Sie kamen aber auch gut nach vorne und spielten sich gute Torchancen aus. In Minute 66 kam Dornstadt nach vorne durch und legte sich gut ab. Dadurch konnten sie dann im 16er abschließen und die Kugel war im Netz. 1:1 Ausgleich für die Gäste aus Dornstadt. Ballendorf ließ sich aber dadurch nicht unterkriegen und hielt den Druck aufrecht.

Auch drei Minuten später kam Louis somit in eine gute Position und schlug den Ball an den Pfosten. Dieser kam zurück, aber auch der Nachschuss landete neben dem Tor.

Zu dieser Zeit waren beide Mannschaften gerade leistungstechnisch ebenbürtig. Man merkte, dass es bei Dornstadt noch um was ging. Die Sportfreunde holten alles aus sich heraus. Auch in Minute 78 kam Dornstadt nochmals gut kombiniert vors Tor. Der Abschluss wurde aber von seitens des SVB, als Zuschauer Foul verdächtig, im Strafraum gestoppt. Die Ballendorfer Spieler merkten aber, dass der Schiri nicht pfeift und konnten in dieser Aufregung schnell kontern. Louis, der zu Flo W. am Strafraum quer legte, worauf dieser stoppte und die Abwehrspieler dadurch stehen ließ, konnte aus acht Metern reinschießen. 2:1 Führung für den SVB. Dornstadt reklamierte natürlich nachträglich auf den Strafstoß, aber für das war es dann zu spät.

In der 83. Minute grätschte Martin (gelb vorbelastet) beim Zweitkampf und traf den Gegner. Resultat: Gelb-Rot für Martin K., wodurch dieser für nächsten Sonntag ausfällt.

Auch zwei Minuten später, beim resultierenden Freistoß, schaffte es Dornstadt, nach einer Kopfballverlängerung, gegen den Lauf von der Abwehr einen Mitspieler zu finden. Dieser kam ungestört zum Abschluss und es stand 2:2.

Das Spiel wurde hitziger und jeder Kontakt wurde anhand der Stärke zum Foul. Auch die Zuschauer-Ränge wurden immer unruhiger. Die Fouls wurden teilweise härter, aber der Schiri ahndete davon nicht viele. Zeitweise auch zum Glück für den SVB.

Nach vier Minuten Nachspielzeit blieb es dann beim 2:2 was im Großen und Ganzen ein faires Endergebnis ist.