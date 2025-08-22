"Am Ende ein absolut verdienter Sieg", Schüttorf siegt 4:0

Die Partie begann zunächst etwas holprig, wie Große Vennekate nach Abpfiff einräumte: „Der Start war nicht ganz sauber, aber wir haben das 1:0 gemacht und dann nachgelegt.“ Nach einer halben Stunde brachte Jesko Bühring die Gastgeber in Führung (30.). Kurz vor der Pause stellte Schüttorf durch Treffer von Daniel Befort (42.) und Steffen Kronemeyer (45.) die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren klar das Geschehen. Gegen nun in Unterzahl spielende Gäste erhöhte erneut Jesko Bühring in der 73. Minute auf 4:0. Weitere Chancen ließ Schüttorf trotz Überzahl ungenutzt, sodass es beim klaren Erfolg blieb. Es war der dritte Sieg in Serie im direkten Duell mit SFN Vechta.

„Am Ende ein absolut verdienter Sieg. Wir sind super froh, dass wir auch das dritte Spiel in Folge gewinnen und ohne Gegentor bleiben konnten“, so Große Vennekate zufrieden, der damit auch das Pokalspiel gegen Vorwärts Nordhorn aufgreift.

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist Schüttorf stark in die Saison gestartet und bestätigt eindrucksvoll seine gute Frühform, was aktuell den dritten Platz bedeutet. Die Gäste aus Vechta haben drei Punkte und stehen am unteren Ende der Tabelle. Weiter geht es für Schüttorf am Mittwoch bei Eintracht Nordhorn. Vechta empfängt am kommenden Sonntag das nächste Spitzenteam mit BW Papenburg.