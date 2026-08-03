Am Ende doch noch ein klarer Erfolg für den Heeslinger SC II

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II hat die nächste Runde im Bezirkspokal erreicht. Im heimischen Waldstadion setzte sich die Elf von Robin Cordes mit 5:2 gegen Aufsteiger TSV Dörverden durch. "Das war noch einmal ein richtig guter Härtetest", so der HSC Coach.

Zwar feierten die Gastgeber am Ende einen deutlichen Heimsieg, doch die Partie gegen den Bezirksliga-Aufsteiger begann aus Sicht der Heeslinger ganz anders als erwartet. Zwar übernahmen die Platzherren von Beginn an die Regie im eigenen Stadion, doch in den ersten Minuten hatte die HSC-Abwehr Probleme mit den langen Bällen der Gäste.

Und die wussten die ein oder andere Unsicherheit zu nutzen. Gerade einmal elf Minuten waren gespielt, als Lennart Troue die 1:0-Führung für sein Team erzielte. Die Gastgeber ließen sich vom frühen Gegentreffer jedoch nicht beeindrucken, zogen weiterhin ihr Kombinationsspiel auf und hätten nur acht Minuten später ausgleichen können, doch Mika Kraßmann scheiterte in aussichtsreicher Position.

Im direkten Anschluss an die Trinkpause war es Nico Finke, der nach einer Flanke von Nico Beyer per Kopfball zum verdienten 1:1 traf. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff marschierte Nico Beyer durch den gegnerischen Strafraum und passte millimetergenau auf Lukas Meyer, der das Spielgerät zum 2:1 über die Linie drückte.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber die Partie noch mehr als im ersten Durchgang und es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann die Vorentscheidung fallen würde. In der 60. Minute war es dann so weit: Nach schönem Zuspiel von Thees Borstelmann erhöhte Nico Finke auf 3:1.

HSC Trainer Cordes: „Das war ein hochverdienter Sieg“



Doch wer meinte, die Partie sei damit entschieden, wurde schnell eines Besseren belehrt. Bei einer Ecke der Gäste wertete der Unparteiische den Luftkampf zwischen Torwart Hannes Butt und einem Angreifer als Torhüterfoul. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bastian Deke zum 2:3.

Die Elf von Nils Pohlner versuchte danach noch einmal alles, doch bei sommerlichen Temperaturen ließen die Kräfte aufseiten des Aufsteigers merklich nach. So sehr sich Dörverden auch mühte, gegen die Treffer zum 5:2-Endstand durch Thees Borstelmann und Enis Busch war der TSV am Ende machtlos. „Das war in jedem Fall ein hochverdienter Sieg. Bei den langen Bällen standen wir nicht immer ganz gut da. Daran werden wir in den nächsten Wochen noch arbeiten. Alles in allem war es am Ende der Vorbereitung ein gelungener Auftritt meiner Mannschaft“, so Robin Cordes nach dem Schlusspfiff.





