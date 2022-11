Am Ende doch ein Zittersieg!

Die erwartet schwere Auswärtsaufgabe in Straßdorf nahm man sehr ernsthaft in Angriff und ließ dem Gegner in den ersten 20 Minuten kaum Raum zur Entfaltung. Es fehlte anfangs zwar noch etwas die Präzision, aber die Spielkontrolle lag eindeutig auf Seiten des FV 08 und so war die Führung in der 29.Minute durch Ilg auch verdient. Der TV kam nach einem Konter fast zum Ausgleich, doch Ebert konnte den Ball von der Linie klären. Nach einem klaren Foul an Volk im Strafraum erhöhte Mike Viehöfer mit einem präzise geschossenen Elfmeter auf 0:2. Straßdorf hatte durch Gräßle kurz vor der Halbzeit noch die Chance auf den Anschluss, vergab aber genauso wie auf der anderen Seite Schmid. Die 2-Tore-Führung zur Pause war nicht unverdient und nur eine Minute nach dem Wechsel erhöhte man durch Volk sogar auf 0:3. Das Spiel schien nun gelaufen, vor Allem weil nach einem Konter Philipp Schmid in der 61.Minute sogar noch das 0:4 machte. In der Folge machte man dann aber zu viele Fehler bei Kontersituationen, aber auch im Stellungsspiel hinten. So kam der TV zunächst auf 1:4 heran, nachdem man die Situation aber weiter im Griff hatte. Erst das 2:4 und erst recht das 3:4 in der Nachspielzeit ließen aber nochmals alle Alarmglocken schrillen. Eine letzte knifflige Szene konnte Fabian Funk per Kopfball entschärfen und nach dem anschließenden Eckball pfiff Schiedsrichter Wendt das Spiel an. Ein insgesamt zwar verdienter Erfolg, den man aber deutlich souveräner hätte ausspielen müssen.