"Am Ende des Tages war es eine Riesenleistung, Riesenmoral des Teams"

Halle startet wie die Feuerwehr

Der VfL Halle erwischte vor 118 Zuschauern den perfekten Start. Bereits in der 4. Minute traf Jegor Jagupov zum 1:0, nur acht Minuten später erhöhte Ludwig Bölke auf 2:0. „Halle kommt besser ins Spiel rein und war gieriger“, beschrieb Hinze die Anfangsphase. Sein Team wirkte zunächst überrascht von der Aggressivität und dem Tempo der Hausherren.

Doch der RSV fand zurück ins Spiel – und das trotz einer frühen Umstellung. Giso Koschembahr musste nach 23 Minuten verletzungsbedingt raus, Luca Krüsemann kam in die Partie. Hinze passte die Formation an, und das wirkte sofort: „Mit der Umstellung haben wir deutlich besser ins Spiel gefunden.“

Die erste Aufholjagd

Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter in der 27. Minute auf den Punkt. Matthias Steinborn verwandelte sicher zum 2:1-Anschluss. Jetzt waren die Gäste im Spiel. Nur sechs Minuten später setzte sich Saheed Mustapha glich zum 2:2 aus. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – ein Zwischenstand, der nach dem frühen Rückstand alles andere als selbstverständlich war.

Wieder ein Rückschlag – und wieder die Antwort

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, lag der RSV erneut hinten: Joel Marks traf in der 48. Minute zum 3:2 für Halle. „Wir sind dann wieder am Anfang nicht wach“, ärgerte sich Hinze. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Tim Göth vollendete in der 57. Minute zum 3:3 – die Eintracht war erneut zurück.

Späte Dramatik in Halle

Die Schlussphase hatte es in sich. In der 74. Minute brachte Achilleas Oikonomidis den VfL Halle wieder in Führung, nachdem RSV-Keeper Ben-Luca Brackmann einen langen Ball zu kurz aus der Gefahrenzone köpfte und der Ball aus 30 Metern ins leere Tor flog. „Und am Ende fällt es 3:4 nach einem langen Ball“, schilderte Hinze die Szene nüchtern. Doch Aufgeben war keine Option.

Die Belohnung folgte in der Nachspielzeit: Mustapha tankte sich stark auf der linken Seite durch, spielte den Ball in die Mitte, und Göth sorgte mit seinem zweiten Treffer für das umjubelte 4:4. „Wir haben immer dran geglaubt“, sagte Hinze – und der Punktgewinn war am Ende hochverdient.

Ein wertvoller Punkt vor dem großen Pokalabend

Mit diesem Remis steht der RSV Eintracht 1949 nach zwei Spieltagen mit vier Punkten und 8:6 Toren auf Rang zwei der Tabelle – punktgleich mit dem VfL Halle. Doch wichtiger als die Platzierung ist für Hinze die Gewissheit, dass seine Mannschaft selbst gegen Topteams zurückkommen kann: „Natürlich, wenn du vier Tore auswärts schießt, musst du eigentlich gewinnen. Das ist auch klar. Aber insgesamt war es ein verdientes Unentschieden, mit viel Energie.“

Die Moral und der Offensivdrang stimmen – genau das, was der RSV für die bevorstehende Aufgabe im DFB-Pokal braucht. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ein echter Traditionsverein. Die Generalprobe in Halle hat gezeigt: Diese Mannschaft ist bereit für den großen Auftritt.