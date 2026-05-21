Weiß erzählte aber auch, dass er selbst in der Saison, wenn es der Spielplan zugelassen habe, schon das eine oder andere Mal beim KFC zu Gast war, so wie auch einige KFC-Spieler schon Spiele der Pinguine besucht haben. Worte, die beim KFC-Anhang gut ankamen und erneut mit großem Applaus bedacht wurden. „Am Ende des Tages repräsentieren wir alle die Stadt Krefeld“, betonte Weiß. Er wünsche sich, die Diskrepanzen der Vergangenheit beiseitezuschieben. „Wir können viel voneinander profitieren und die Stadt mit Stolz vertreten“, sagte er. In der Sportstadt Krefeld sei schließlich einiges los. Worte, für die er vom Uerdinger Publikum ebenfalls Applaus erntete.