Am Edelsfelder Hahnenkamm herrscht Derbystimmung - Königstein kommt

Packende und hitzige Zweikämpfe, sowie einige spektakuläre Aktionen wie auf unserem Bild, all das darf beim bestimmt wieder zuschauerträchtigen Derby zwischen dem FC Edelsfeld (in Blau-Schwarz) und dem TSV Königstein (in Rot) erwartet werden. – Foto: Jürgen Leißner

Am dritten Spieltag der Kreisliga Süd kommt es auf dem Sportplatz am Hahnenkamm in Edelsfeld zum ewig jungen und stets brisanten Derby des FCE (8./3) gegen den TSV Königstein (13./0), ein Spiel, das schon immer sehr viele Zuschauer angelockt hat. Da das Konkurrenzdenken beider Vereine schon immer sehr groß gewesen ist, darf man sich erneut auf ein kampfbetontes und spannendes Match der beiden Nachbarvereine freuen. Heimvorteil des Gastgebers hin, bislang punktlose Gäste her, ein Derby hat eigene Gesetze, der Ausgang ist wie immer offen.

Blicken wir noch nach Rosenberg, wo der zu den Topfavoriten der Liga zählende TuS (6./3), den Bezirksligaabsteiger aus Schirmitz (12./0) erwartet und natürlich einen Heimsieg auf der Agenda hat. Bei den Gästen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat man allerdings Hoffnung, dass die Mannschaft eine Reaktion auf den doch überraschenden Trainerwechsel während der Woche zeigt und dem ambitionierten Gastgeber so Paroli bietet, um vielleicht eine Überraschung in Form eines Punktgewinns zu schaffen. Auf einen Blick die Ansetzungen der Runde 3 in der Kreisliga Süd mit Vorschau und Stimmen:

Die beiden Tabellennachbarn sind mit vier Punkten ordentlich in die Saison gestartet. Während für den Aufsteiger zuletzt in Vilseck mehr, als nur ein Punkt drin gewesen wäre, können die Gäste ihr 5:0 in Rothenstadt schon richtig einordnen. Wie man den folgenden Statements entnehmen kann, wartet auf die Fans ein Match zweier Mannschaften, die - weil sie auf Sieg spielen wollen - mit offenem Visier ans Werk gehen werden.

SG-Kapitän Julian Reindl: "Am kommenden Freitag erwartet uns mit dem SV Freudenberg mit Sicherheit ein hartes Stück Arbeit. Wohlwissend, dass wir auf eine kreisligaerprobte Mannschaft treffen, werden wir zuhause selbstbewusst auftreten und wollen die drei Punkte vor heimischem Publikum unbedingt behalten. Hierfür gilt es in einem intensiven Spiel sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine sehr gute Leistung zu zeigen."

Gästespielertrainer Flo Neiß: "Am Freitag geht's für uns nach Traßlberg, der Aufsteiger ist mit vier Punkten gut in die Saison gestartet. Uns erwartet ein sehr erfahrener Gegner, der einige richtig gute Kicker in seinen Reihen hat. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern und auch von Spiel zu Spiel denken. Wir können einiges noch besser machen als in den beiden Partien zu Beginn und damit wollen wir am Freitag anfangen. Personell haben wir ein paar Verletzte und Urlauber, trotzdem wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die in der Lage ist aus TraPo drei Punkte mitzunehmen. Das ist auch das Ziel."

So., 09.08.2026, 15:15 Uhr FC Edelsfeld Edelsfeld TSV Königstein Königstein 15:15 PUSH

Es ist angerichtet! FuPa überlässt beiden Coaches die Einstimmung auf das ewig junge Duell der beiden Teams aus den Nachbargemeinden, die gerade einmal acht Kilometer trennen: FCE-Coach Marin Dehling: "Derbytime! Höchstwahrscheinlich wieder das zuschauerträchtigste Spiel der Saison in der Kreisliga Süd. Ein Spiel, auf das sich alle freuen können - mussten doch beide Teams am letzten Wochenende Niederlagen hinnehmen und stehen somit in der Bringschuld. Königstein hat zwar mit Verletzungen zu kämpfen, doch bei diesem Derby zählt das kaum: Hier sind vor allem Einsatz und Laufbereitschaft entscheidend. Da der Nachbarverein über eine sehr starke Offensive verfügt und wir beweisen wollen, dass der Sieg im letzten Derby kein Zufall war, wird es sicher den einen oder anderen hitzigen Moment geben. Mit unseren treuen Fans im Rücken wollen wir unbedingt punkten." Gästecoach Alex Heldrich, für den das Spiel ein ganz spezielles ist: "Zwei Spiele, null Punkte, dazu 10 Gegentore. Den Start in die Saison haben wir uns beim TSV sicherlich alle anders vorgestellt. Ein Blick auf unsere momentane Verletztenmisere macht es zwar nicht besser, aber selbst ein Blinder mit Krückstock muss dann erkennen, das wir unsere Ambitionen im Moment einfach zurückschrauben müssen und das Beste aus der angespannten Lage raus holen. Nun steht ausgerechnet das prestigeträchtige Derby am Hahnenkamm an, zu dem wir aufgrund unserer bisherigen Ergebnisse sicherlich nicht vor Selbstbewusstsein strotzend anreisen werden. Trotzdem wollen wir, egal wer von uns auflaufen wird, dem FCE so gut es geht Paroli bieten und wenn möglich unsere ersten Punkte einfahren. Im letzten Duell war Königstein auf dem Papier der klare Favorit und hat verloren. Ich hätte nichts dagegen, wenn es dieses Mal anders herum laufen würde. Natürlich ist das Spiel für mich - gegen meinen Heimatverein - kein Spiel wie jedes andere, aber wie jedes andere Spiel auch, wollen wir versuchen, es zu gewinnen. Derbys haben bekanntlich ja ihre eigenen Gesetze."

Morgen, 15:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg SpVgg Schirmitz Schirmitz 15:00 live PUSH

Im Aicher Stadion wartet auf den TuS ein Gegner, hinter dem eine turbulente Woche mit Trainerwechsel liegt. Auch wenn Veränderungen bei dieser Schlüsselposition den Gegner unberechenbarer machen, wollen die Hüttenstädter den vollen Ertrag zuhause behalten. Die SpVgg reist als krasser Außenseiter an, spekuliert aber darauf, dass der Trainerwechsel den von allen Beteiligten erhofften neuen Schub auslöst und vielleicht ein Punkt ins Heimgepäck geschnürt werden kann. TuS-Spielertrainer Dennis Kramer: "Am Samstag geht’s für uns im nächsten Heimspiel gegen Schirmitz. Auch wenn unser Gegner nicht optimal in die Saison gestartet ist, erwarten wir eine unangenehme Aufgabe. Unser Fokus liegt aber in erster Linie auf uns. Wir werden uns gut einstellen und wollen die Leistung von letzter Woche bestätigen. Gelingt uns das, sind wir zuversichtlich, die nächsten drei Punkte einzufahren." Gästetrainer Moritz Lang: "Nach den jüngsten Geschehnissen im Verein werden wir am Samstag alles in die Waagschale werfen. Ich bin mir sicher, dass alle Mann zu hundert Prozent motiviert sind. Sollte etwas Zählbares rausspringen, widmen wir das natürlich Fabian Hirmer, wenngleich in Rosenberg sicherlich ein harter Brocken auf uns wartet."

Hüben wie drüben kann man mit dem Saisonauftakt sehr zufrieden sein. Die vom Aufsteiger bislang eingefahrenen sechs Punkte sind gut für das Selbstbewußtsein in neuer Umgebung, den erarbeiteten Schwung will man nun auch gegen die Landesligareserve auf den Platz bringen. Die Gäste haben zuletzt gegen Rieden eine überzeugende Partie absolviert und reisen deshalb mit Optimismus ins Vilstal. Kann man an das dort Gezeigte anknüpfen, sind die Chancen gut, mit Zählbarem nach "Wilnau" zurückzufahren. DJK-Chefanweiser Oli Eckl: "Am Sonntag zum Heimspiel in Ensdorf erwarten wir die Reservemannschaft von Luhe-Wildenau. Mit zwei Siegen in der Relegation konnte sich unser Gegner in der Kreisliga halten. In der Winterpause wurde Dieter Scheler als Trainer damals eingesetzt. Sicherlich hat dieser einen großen Anteil am Erfolg der jungen Mannschaft. Nachdem in der letzten Partie Rieden mit 2:1 bezwungen wurde, muss auch dem letzten klar sein, dass sich hier eine Mannschaft gefunden hat, die mehr kann als nur Abstiegskampf. Meine Mannschaft hat in den beiden Partien die volle Punktausbeute geschafft. Trotzdem wissen wir, dass wir um jeden Punkt kämpfen müssen. Unsere Personalsituation wird sich so schnell nicht ändern, daher muss eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg führen. Wir freuen uns mit unseren Zuschauern auf die nächste Aufgabe in der Kreisliga. Wir geben wieder alles, damit Punkte zuhause bleiben." Gästecoach Dieter Scheler: "Ensdorf ist als Aufsteiger perfekt gestartet und hat zudem einige routinierte Spieler in ihren Reihen, deshalb sind sie mit Sicherheit nicht leicht zu bespielen. Wir wollen natürlich weiterhin punkten und uns in einigen Bereichen noch verbessern. Wichtig wird sein, weiterhin fokussiert und konzentriert zu sein. Wenn uns das gelingt, können wir das Ergebnis positiv gestalten."

Am kommenden Samstag um 16 Uhr empfängt der 1. FC Rieden auf heimischem Gelände den Tabellenletzten aus Rothenstadt. Der VfB war als Liga-Wechsler im Vorjahr Tabellenelfter der Kreisliga Nord. In der neuen Umgebung der Kreisliga Süd ist man allerdings schon früh hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Bilanz der ersten beiden Begegnungen liest sich ernüchternd. Zwei hohe Niederlagen (0:6 in Traßlberg und 0:5 zu Hause gegen Freudenberg) bedeuten einen klassischen Fehlstart, zudem warten die Weidener Vorstädter noch auf den allerersten Torerfolg der neuen Saison. Dass der Motor noch gewaltig stottert, kommt allerdings nicht von Ungefähr. VfB-Trainer Manuel Funk musste nach sechs Abgängen und stolzen 13 Neuzugängen einen riesigen personellen Umbruch moderieren. Es ist deutlich absehbar, dass es noch einiges an Zeit benötigen wird, bis die neu formierte Truppe endgültig in der Liga ankommt und die Rädchen ineinandergreifen. Gästespielertrainer Manuel Funk verbreitet dennoch Optimismus: "Mit Rieden wartet am kommenden Spieltag eine Mannschaft auf uns, die zu den absoluten Top-Teams der Liga zählt. Dennoch werden wir die Aufgabe mit voller Entschlossenheit angehen. Unser Ziel ist es, Rieden von Beginn an alles abzuverlangen und ihnen das Spiel so schwer wie möglich zu machen." Die Studtrucker-Truppe musste letztes Wochenende eine extrem schmerzliche 1:2-Niederlage bei der Landesliga-Reserve in Luhe-Wildenau hinnehmen und das durch einen sehr abseitsverdächtigen Gegentreffer in allerletzter Minute. Dennoch sucht man die Schuld in Rieden nicht nur beim Unparteiischen. Vor dem späten K.o. agierte das Team schlicht zu uneffektiv und leistete sich zu viele Fehler. Gute fünfzehn starke Minuten reichen in dieser ausgeglichenen Liga eben nicht aus, um einem spielstarken Gegner über die volle Distanz die Stirn zu bieten. Gegen den angeschlagenen Gast aus Rothenstadt zählt daher am Samstag nur ein Heimsieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht frühzeitig zu verlieren. Riedens Coach Timo Studtrucker: "Wenn wir uns in der Tabelle oben festsetzen wollen, ist es unsere Pflicht, dieses wichtige Heimspiel gegen Rothenstadt zu gewinnen. Wir müssen wieder unsere Basics im Spiel finden und ganz klar aus unseren Fehlern in Luhe-Wildenau lernen. Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert, lediglich hinter dem Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Patrick Hosch steht aktuell noch ein Fragezeichen." (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)

Heute, 19:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck DJK Ursensollen DJK Ursensollen 19:00 PUSH

Beide Mannschaften warten noch auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison. Während der FVV schon aufgrund des Heimvorteils den ersten Dreier fest im Blick hat, dürften die Gäste schon mit einer Punkteteilung zufrieden sein. Sollte mehr gehen, wird man natürlich gerne zugreifen. FVV-Spielercoach Tobias Graßler: "Im kommenden Heimspiel wartet mit der DJK Ursensollen ein unangenehmer Gegner auf uns. Für meine junge Mannschaft ist diese Partie jedoch eine weitere Gelegenheit, um weiter an den Herausforderungen zu wachsen. Im Training haben wir einige Sachen der letzten Wochen aufgearbeitet. Gegen Ursensollen wollen wir vor allem zielstrebiger agieren und mit mehr Zug zum Tor spielen, um die ersten drei Punkte der Saison einzufahren." Gästespielertrainer Tom Kotzbauer: "Bereits am Freitag erwartet uns in Vilseck ein sehr schweres Auswärtsspiel. Der Gegner präsentiert sich aktuell in starker Form und verfügt über eine sehr stabile Abwehr. Wir wollen an unsere gute Leistung gegen Hirschau anknüpfen und trotz einiger personeller Ausfälle alles daransetzen, etwas Zählbares mitzunehmen. Entscheidend wird sein, dass jeder Spieler von der ersten Minute an sein Bestes für die Mannschaft gibt."