Am Donnerstag und Freitag: Relegation bei den Frauen

So souverän sich Käerjeng vor einem Jahr im Barrage-Spiel gegen Mertert-Wasserbillig durchsetzte, so schwierig sollte sich dann doch die Premierensaison in der 1.Liga gestalten. Immerhin kann man am Freitag auf die Erfahrung eines Jahres im Oberhaus als auch eben auf die aus einem Relegationsspiel zurückgreifen. Gegen eine Entente Red Black/Steinsel, die so nach der laufenden Spielzeit nicht mehr existieren wird und die nach Sperren und Verletzungen geschwächt in das Entscheidungsspiel gehen muss, sollte Käerjeng Favorit sein.

Das oben erwähnte Mertert-Wasserbillig ist mittlerweile Teil der Entente Osten – und muss gegen einen weiteren rein theoretischen Abstieg ankämpfen, dies gegen das neue F91-Projekt, welches mit Ex-Nationalspielerin Karen Marin eine herausragende Akteurin in seinen Reihen hat – ganze 43 Tore erzielte sie in dieser Saison!

Über den Sinn dieses Relegationsspiel darf diskutiert werden: die Entente Osten wird nämlich Zuwachs von Seiten Rosports bekommen, so dass man im Falle einer Niederlage im Barrage-Spiel im Prinzip trotzdem in der 2.Liga bleiben dürfte. Nach den FLF-Regeln ist die Ansetzung aber durchaus richtig, da die neue Entente erst zur kommenden Spielzeit aktiv sein wird.

Über die Zusammensetzung des Unterhauses für die Saison 26/27 kann aufgrund dessen sowie mit Blick auf die Auflösung der eingangs erwähnten Ent. Red Black/Steinsel aktuell nur spekuliert werden.