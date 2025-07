Am Donnerstag: Schalding testet kurzfristig in Straubing vs. Neumarkt

Weil sowohl für den SV Schalding-Heining als auch den ASV Neumarkt der Startschuss in die neue Bayernliga-Saison erst am kommenden Dienstag fällt, haben die Grün-Weißen und die Adler aus der Oberpfalz kurzfristig noch ein Testspiel vereinbart. Die beiden Teams treffen sich am Donnerstagabend in Straubing im Stadion am Peterswöhrd und werden einen finalen Probelauf durchführen, bevor es in der Liga wieder ernst wird.

Mit Blick auf den Spielplan in den Bayernligen Süd und Nord drängt sich die Frage auf: Warum starten sowohl die Schaldinger und als auch die Neumarkter an einem Dienstagabend in die neue Saison? Nun, zum Zeitpunkt, als der Spielplan veröffentlicht wurde, war die 3. Qualifikationsrunde des Verbandspokals noch nicht absolviert. Hätten sich der SVS und der ASV durchgesetzt, stünde am kommenden Wochenende die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Haben sie aber nicht: Die Neumarkter (gegen Schwandorf-Ettmansdorf) sind wie die Schaldinger (gegen Dingolfing) im Elfmeterschießen an einem Landesligisten gescheitert. Und deshalb haben beide unerwartet am Wochenende frei.

Nach der Niederlage der Schaldinger zuletzt gegen Erlbach - nach dem 0:9 gegen den SSV Jahn und dem Ausscheiden im Pokal die dritte Pleite in Folge - ist die Stimmung am Reuthinger Weg wenige Tage vorm Saisonstart ausbaufähig. "Natürlich können wir nicht zufrieden sein. Die erste Halbzeit gegen Erlbach war schon mau, und es wurde auch nicht besser. Uns wurde erneut aufgezeigt, dass es noch viel zu tun gibt. Dementsprechend hart haben wir in dieser Woche im Training gearbeitet. Und ich hoffe, dass wir gegen Neumarkt auf dem Platz auch Fortschritte sehen werden", erläutert Schaldings Coach Stefan Köck, der weiß, dass es unheimlich wichtig wäre, mit einem Erfolgserlebnis und einem guten Gefühl im Rücken in die Punkterunde zu gehen.



Die Routiniers Patrick Drofa und Markus Gallmaier, die beide zuletzt gegen Erlbach passen mussten, sind wieder mit dabei. Quirin Stiglbauer fällt nach seiner Schulter-OP noch längere Zeit aus. Sebastian Sommer und Kaan Gülcü müssen ebenfalls weiterhin passen, absolvieren aber immerhin schon wieder Fitnesseinheiten. Bei Chris Brückl soll eine MRT-Untersuchung am Freitag Klarheit bringen, was die Beschwerden in der Wade hervorruft.