Am Donnerstag: Lorscher Teams sind auf Siege aus

Bergstrasse. Am Wochenende wird in Lorsch Kerwe gefeiert, darum sind die beiden Fußballclubs der Klosterstadt bereits an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) in der Kreisoberliga im Einsatz. Tabellenführer Tvgg Lorsch empfängt Alemannia Groß-Rohrheim, die Olympia gastiert beim VfL Birkenau.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Turnvereinigung ist in der Liga aktuell das Maß der Dinge und alles andere als ein Heimsieg des Tabellenführers gegen die Alemannia wäre eine Überraschung. Trainer Martin Weinbach möchte mit seinem Team als Ligaprimus ins Wochenende gehen. Dabei wollen die Lorscher an die Vorstellung vom jüngsten 7:0 beim FV Biblis anknüpfen. „Wenn wir eine ähnliche Leistung auf den Platz bringen, dann sollten die Punkte in Lorsch bleiben“, so Weinbach.

Gastgeber Birkenau verlor am vergangenen Wochenende bei der SG Unter-Abtsteinach mit 1:3. Dennoch war Trainer Daniel Hahn zufrieden: „Wir haben eine starke Leistung gezeigt. Da müssen wir darauf aufbauen.“ Gegen den Vizemeister aus Lorsch kehrt Felix Möck zurück in den Kader der Birkenauer. Dafür fällt Jan-Luka Tschunt aus, der sich im Training am Sprunggelenk verletzte. „Wir müssen wieder laufstark sein, von Anfang an konzentriert spielen“, fordert Hahn. Die Olympia hat derzeit drei Punkte mehr als die Birkenauer. „Lorsch ist eine sehr gute Mannschaft mit großer Qualität“, sagte Hahn.

