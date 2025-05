Am Donnerstag: Auftakt der Barrage-Spiele der Männer

Die US Reisdorf 47 hat eine sehr schwierige Saison im 1.Bezirk der 2.Division hinter sich, verpasste den direkten Klassenerhalt letztlich aber nur aufgrund einer schlechteren Tordifferenz gegenüber dem SC Ell, man stand aber am vorletzten Spieltag sogar noch auf dem letzten Tabellenplatz! Vor allem gilt es in der Relegation die defensiven Probleme in den Griff zu bekommen: mit 67 Gegentoren in 26 Spielen hatte man die zweitschlechteste Defensive der Liga vorzuweisen. Immerhin vermochte man ab und an für Aufmerksamkeit zu sorgen, so z.B. beim 1:0-Sieg am Sonntag gegen Heiderscheid, aber auch beim Remis gegen Aufsteiger Fels oder im wichtigen direkten Vergleich gegen Colmar.