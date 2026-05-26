Am Dienstagabend: Pokalfinale der Herren-Reserven

Wer am Dienstag wohl den Reserven-Pokal holt? – Foto: paul@lsn.sarl

Differdingens Reserven legten in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hin: 2023-2024 spielte man noch in der vierten und damit untersten Klasse, in der aktuellen Meisterschaft hat man nach der laufenden Spielzeit den Aufstieg in die 1.Klasse geschafft und steht als (Noch-) Zweitligist im Pokalfinale. Gegner Walferdingen kickt seit einem Jahr im Oberhaus der Herren-Reserven und schließt die Saison als Aufsteiger als starker Sechster ab.

Heute, 19:30 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Résidence Walferdingen Walferdingen 19:30 live PUSH

Einige Spieler aus der 1.Mannschaft stehen beim FC Résidence auch im erweiterten Kader der „Zwoten“, mit Blick auf das Barrage-Spiel um einen Platz in der BGL Ligue kann man davon ausgehen, dass man dieser Partie Priorität einräumt. Der Anstoß des Pokalendspiels zwischen Differdingen und Walferdingen erfolgt am Dienstagabend um 19:30 Uhr in Sanem, FuPa berichtet per Liveticker.