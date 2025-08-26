Am Dienstag: Totopokal-Achtelfinale startet - Alle Spiele im Überblick

Die Achtelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals werden Ende August und Anfang September ausgetragen. Los geht`s am heutigen Dienstagabend mit den Partien FC Pipinsried gegen den SV Wacker Burghausen und dem Nord-Duell TSV Neudrossenfeld gegen den TSV Aubstadt. Das Highlight der Runde der letzten 16, das Match zwischen Titelverteidiger FV Illertissen und dem TSV 1860 München, wird am Samstag, den 6. Septmeber um 14 Uhr live im Free-TV zu sehen sein - die Länderspielpause macht`s möglich! Abgeschlossen wird das Achtelfinale dann am Dienstag, den 9. September mit der Paarung zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem 1. FC Schweinfurt 05.

Zwei Enttäuschte vom Wochenende treffen im Dachauer Hinterland aufeinander. Der SV Wacker musste sich am Samstag in der Liga überraschend beim Aufsteiger in Eichstätt geschlagen geben, was so gar nicht nach dem Geschmack von Chefcoach Lars Bender war. "Nach den positiven Eindrücken der letzten Wochen ist es bitter, einen solchen Rückschlag hinnehmen zu müssen. Das schmerzt uns sehr, wird uns aber hoffentlich nicht aus der Bahn werfen. Wir haben noch zwei Spiele in dieser Woche und werden nicht lange Trübsal blasen. Die Niederlage werden wir aufarbeiten und dafür sorgen, dass wir am Dienstag im Pokal und am Freitag in der Liga wieder positive Ergebnisse liefern", sagte Bender nach der zweiten Saisonniederlage.Auch der FC Pipinsried zog zuhause gegen die Junglöwen mit 0:2 den Kürzeren. Die zweite Enttäuschung der Englischen Woche, nachdem der FCPi zuvor einen 3:0-Vorsprung in Ismaning in der Schlussphase noch hergeschenkt hatte . Wie ist die Stimmung vorm Pokalduell mit Wacker? >>>Hier geht`s zumr ausführlichen Vorbericht aus Pipinsried!



Der TSV Neudrossenfeld verfügt über zwei Alleinstellungsmerkmale: Einziger verbliebener Verein Oberfrankens und einziger Vertreter der Bayernliga Nord, der es ins Achtelfinale geschafft hat. In der Liga ist Neudrossenfeld klasse aus den Startlöchern gekommen und belegt aktuell den dritten Platz in der Bayernliga Nord. Aber auch der Gegner kommt mit breiter Brust an den Weinberg. Aubstadt feierte vergangenen Freitag ein Fußballfest in der Regionalliga Bayern, weihte die neue Flutlichtanlage ein und schaffte gegen die Würzburger Kickers ganz nebenbei die große Überraschung - 1:0-Heimsieg! Die Stimmung bei "Abscht" könnte kaum besser sein. Die Fans dürfen sich also auf einen heißen Pokalfight am Weinberg freuen.