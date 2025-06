Am Dienstag startet der SC Spelle-Venhaus durch

Knapp sechs Wochen bleiben den Spellern bis zum Saisonauftakt, der nach dem Rahmenspielplan des Niedersächsischen Fußballverbandes am ersten August-Wochenende stattfinden soll. In der höchsten Liga des Landes spielen erstmals seit der Saison 2018/19 wieder nur 16 Mannschaften.

Bereits drei Tage nach der ersten Einheit findet das Speller Trainingslager statt. Die Mannschaft bezieht von Freitag bis Sonntag Quartier in Bad Bentheim. Es wird erneut zum Heimspiel für Harink, der aus der rund 17.000 Einwohnern zählenden Stadt in der Grafschaft Bentheim stammt.

Erst in der folgenden Woche findet das erste Testspiel des SCSV statt, und zwar am Mittwoch, 2. Juli, 19 Uhr, beim Bezirksligisten Alemannia Salzbergen. Es folgen Partien gegen Preußen Münsters U23 (Samstag, 5. Juli, 14.30 Uhr), beim FC Eintracht Rheine (Freitag, 11. Juli, 18.30 Uhr), in Ueffeln gegen SSV Jeddeloh (Freitag, 18. Juli, 19 Uhr) und gegen den SV Mesum (Dienstag, 22. Juli, 19 Uhr). Falls der SCSV am letzten Juli-Wochenende nicht schon im Niedersachsenpokal gefordert ist, findet ein Test gegen die SpVgg Vreden statt.