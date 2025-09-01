Am Deadline Day: 1. FC Magdeburg holt zwei neue Angreifer

Am letzten Tag des Transferfensters, dem Deadline Day, hat der 1. FC Magdeburg noch zweimal personell nachgelegt. Nach dem Abgang von Top-Stürmer Martijn Kaars zum FC St. Pauli hat der Zweitligist zwei neue Angreifer gefunden - einen in der ersten französischen Liga, einen in der Bundesliga.

Vom französischen Erstligisten AJ Auxerre wechselt Ado Onaiwu an die Elbe. "Ado ist in der Offensive flexibel einsetzbar und erfüllt das Profil, das wir uns wünschen. Er ist dribbelstark und verfügt über viel Erfahrung, die er bei uns gewinnbringend einbringen soll", sagt FCM-Cheftrainer Markus Fiedler über den 29-jährigen Neuzugang. Zum Spielerprofil:

Seit Ende August 2023 lief der Japaner für AJ Auxerre auf - 34 Mal in der Ligue 2 (15 Tore) und 31 Mal in der Ligue 1 (vier Tore). Zuvor spielte er für den FC Toulouse ebenfalls in den beiden höchsten Spielklassen Frankreichs. Vor seinem Wechsel nach Europa sammelte der Angreifer bereits Erstliga-Erfahrung in seiner japanischen Heimat bei Oita Trinita und Yokohama Marinos. Außerdem stehen drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft und drei Tore in seiner Vita.

„Wir freuen uns, mit Ado einen ablösefreien sowie gestandenen Spieler zu erhalten, der sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Offensive zusätzliche Qualität bringt", sagt FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork. Onaiwu freue sich "auf den 1. FC Magdeburg" und habe "schon einiges über die fantastischen Fans gehört", so der Japaner. "Ich bin davon überzeugt, dass ich dem Club mit meiner Erfahrung und Offensivstärke helfen kann.“

Aus der Conference League in die 2. Bundesliga

Ebenfalls neu in der FCM-Offensive ist Maximilian Breunig. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim zum Zweitligisten. Für die Heidenheimer kam Breunig in der vergangenen Saison 13 Mal in der Bundesliga und siebenmal in der Conference League zum Einsatz. Zum Spielerprofil:

>> Maximilian Breunig

"Maximilian wird unser Offensivspiel durch Größe, Präsenz und seine Abschlussqualität bereichern. Er hat in der vergangenen Saison wertvolle Bundesliga-Erfahrung gesammelt und wird uns weiterhelfen", sagt Fiedler über den Leihspieler. Schork ergänzt: "Mit Maximilian bekommen wir einen in Deutschland ausgebildeten Stürmer, der uns bereits seit seiner Freiburger Zeit aufgefallen ist und der zuletzt Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Wir haben mit ihm eine weitere Option in der Offensive und sind davon überzeugt, dass er uns weiterbringen wird."

__________________________________________________________________________________________________

