Am Bergsteig und in Kauerhof geht´s um nackte Überleben

In den Höhen des Klassements ist der Meistertitel vergeben, der SC Germania Amberg (2./54 - in Ammerthal) hat nun die Chance, sich mit einem Auswärtsdreier vorzeitig die Vizemeisterschaft zu sichern. Auf einen weiteren Ausrutscher der Roth-Elf hofft natürlich der 1. FC Neukirchen (3./50 - gegen Schmidmühlen II), der bei eigenem Erfolg dann noch Chancen auf Platz 2 hätte. Macht die Germania den Deckel drauf, würde die Ringler-Truppe bei einem Heimsieg schon einen großen Schritt machen, um am Ende als bester Kreisklassendritter in die Relegation zu gehen. Nur die DJK Ensdorf (4./48 - gegen Etzelwang) und die SG Mipo/Traßlberg (5./47 - gegen Großalbershof) könnten im Buhlen um Rang 3 noch eingreifen. Betrachten wir den direkten Vergleich, dann wäre Neukirchen gegenüber Ensdorf im Vorteil, gegenüber Mipo/Traßlberg würde der FCN den Kürzeren ziehen. Alles Rechenspiele, warten wir das Wochenende ab.

Nach verpatztem Auftakt in die Restrückrunde - ausgerechnet in Schmidmühlen verlor man im März - hat der 1. FCN das Gaspedal durchgetreten und sich mit sechs Dreiern und einem Unentschieden auf Platz 3 hochgehievt. Mit 50 Punkten auf dem Konto hat man beste Chancen, über den Weg von "Überstunden" den sofortigen Wiederaufstieg schaffen zu können. Deshalb ist die Marschroute klar, drei weitere Punkte sollen her, mit denen man sich dann auch für die Hinspielniederlage revanchieren könnte.

"Letztes Heimspiel in der Saison. Die Vorfreude ist groß, es heißt, nochmal richtig hart zu arbeiten und unseren Fans ein ansehnliches Spiel zu zeigen. Schmidmühlen hat uns dieses Jahr die einzige Pflichtspielniederlage beschert, demnach ist meine junge Truppe deshalb ordentlich gewarnt. Es sieht aktuell danach aus, als würde der beste Kreisklassendritte aus dem Süden kommen. Fünf, beziehungsweise vier Punkte haben die anderen Kreisklassendritten auf uns Rückstand. Ensdorf und Mipo werden auch nicht mehr viel abgeben, also wird der Dritte der Süd auch in die Relegation gehen", so FCN-Coach Christian Ringler, der hofft, dass dies den Seinen zusätzliche Motivation verleiht für das Match am Sonntag.

"Mit dem 1. FC Neukirchen spielen wir gegen eine Mannschaft in Topform. Den verdienten errungenen dritten Tabellenplatz werden sie im Heimspiel gegen uns mit aller Macht verteidigen wollen, um im Aufstiegsrennen weiterhin mitzumischen. Wir werden mit der nötigen Anspannung, aber auch mit Freude die für uns reizvolle Aufgabe angehen", sagt Hans Flierl, Coach des SVS II.