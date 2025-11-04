Am 7.Spieltag: drei Auswärtssiege in der 3.Division!

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Durch einen Doppelschlag binnen 60 Sekunden und Mitte der 1.Halbzeit sicherte sich Perlé mit einem 2:0-Sieg in Grevels seinen dritten Sieg in Serie. Aus den letzten vier Partien konnte der FC Les Ardoisiers 10 Punkte holen, so dass man jetzt ganz nah an den Top 4 liegt. Absteiger Luna Oberkorn konnte seine Trendwende mit einem beeindruckenden 6:3-Heimsieg gegen Beckerich bestätigen, die Gäste warten dagegen seit vier Partien auf einen Sieg.

Brouch dominierte die Anfangsphase seines Heimspiels gegen Absteiger Colmar, das dann aber kurz vor dem Pausenpfiff durch Castro in Führung ging, der aus dem Gewühl heraus traf (0:1, 45.‘). Dieser Vorsprung war zu jenem Zeitpunkt noch schmeichelhaft, Brouch glich nach nicht einmal einer Stunde im Anschluss an einen Freistoß zum 1:1 aus (57.‘). Während die Gastgeber eine sog. Hundertprozentige liegenließen, sollte auf der anderen Seite die halbe Stunde des z.Z. besten Torschützen der 3.Division schlagen: Pol Petit schnürte zwischen der 63.‘ und 88.‘ einen Hattrick zum späteren 4:2-Sieg, die Gastgeber sollten spät in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verwandeln.

Correia da Costa: „hatten viele Torchancen, die wir aber nicht verwertet bekamen“

Brouch-Keeper Jeremy Correia da Costa: „Es war ein schwieriges Spiel mit viel Kampf. Vom Schiedsrichter reden wir lieber nicht, doch in einer 3.Divisioun kann ein einzelner Unparteiischer nicht viel machen. Wir hatten viele Torchancen, die wir aber nicht verwertet bekamen. Colmar profitierte von unseren Fehler. Doch die Saison ist noch lange nicht vorbei.“

Das Spitzenspiel zwische Wilwerwiltz und Reisdorf ging mit 3:2 an die Gäste, die sich die Butter in der Schlussphase aber fast noch vom Brot nehmen ließen. Als sie in der 55.‘ das 3:0 erzielten, war die Sache eigentlich gelaufen, auch nach dem 3:1 durch Packbier in der 66.‘ war dann noch alles in Ordnung. Als der FC Kiischpelt in der 88.‘ aber den Anschluss fand, musste der Tabellenführer aber noch bange Minuten überstehen, bevor feststand, dass man den Vorsprung auf seine Gastgeber und damit auf Platz 2 auf vier Punkte ausgebaut hatte.

