AM 7. 01. IN SAARLOUIS GEGEN FORTUNA KÖLN 1.FC Saarbrücken: Generalprobe gegen Ex-Bundesligisten

Mit einem Testspiel gegen den West-Regionalligisten SC Fortuna Köln eröffnet das Drittliga-Team des 1. FC Saarbrücken am Samstag, 07. Januar in Saarlouis das neue Jahr. es ist das einzige Testspiel vor der Fortsetzung der Hinrunde am darauffolgenden Samstag, wenn der MSV Duisburg ins Ludwigspark-Stadion kommt.

Die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Saison 2022/23 ist in vollem Gange. Das erste vorgesehene Testspiel beim SV Auersmacher musste zwar witterungsbedingt abgesagt werden, dafür steht jetzt der erste Test im neuen Jahr fest. Am Samstag, den 7. Januar trifft der FCS auf der Sportanlage "Großer Sand" (Mühlenbruchweg 1, 66740 Saarlouis) auf den SC Fortuna Köln. Der Ex-Bundesligist, der 1973/74 eine Spielzeit in der höchsten Klasse verbrachte, steht in der Regionalliga West derzeit auf Rang 10. Trainiert werden die Domstädter von Markus von Ahlen. Mit Serkan Göcer kommt auch ein früherer FCS-Spieler zurück ins Saarland, er spielte zuletzt beim FC Homburg. Auch Jonas Scholz wechselte von den Saarpfälzern in die Kölner Südstadt.