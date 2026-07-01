Am 4./5. Juli: ASV Degernbach feiert 60-jähriges Bestehen

Am Samstag, den 4. Juli steht der Fußball im Mittelpunkt. Vormittags ist der Nachwuchs dran, wenn die Kleinsten der G- und F-Junioren ihre Turniere austragen. Nachmittags sind dann die Älteren an der Reihe, wenn im Rahmen eines Freizeitturniers der "Elektro Stelzl Hans Cup" ausgespielt wird. Den Abend ausklingen lassen die Degernbacher dann mit Zelt- und Barbetrieb. Am Sonntag, den 5. Juli wird es dann festlich: Bereits um 8 Uhr morgens wird sich zum Frühschoppen getroffen. Weiter geht es Vormittag mit dem Kirchenzug, einem Gedenkgottesdienst und einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Greindl. Dabei werden auch langjährige Mitglieder in einem würdigen Rahmen geehrt. Die gesamte Bevölkerung ist ganz herzlich eingeladen mitzufeiern!



Der Allgemeine Sportverein Degernbach, kurz ASV, wurde 1966 gegründet. Das Hauptaugenmerk lag dabei in den vergangenen sechs Jahrzehnten klar auf dem Fußballsport. Generationen von Degernbacher Kindern erhielten so die Möglichkeit, vor der Haustüre in ihrem Heimatort dem runden Leder nachzujagen. Auf dem Rasen konnte der Verein aus dem kleinen Ortsteil der Stadt Bogen teils erstaunliche Erfolge feiern, stieg in seiner Historie beispielsweise zweimal in die Bezirksliga auf und durfte sich mit den besten Teams Niederbayerns messen. Aktuell ist die Lage ein wenig schwierig. Ein geregelter Spielbetrieb im Herrenbereich ist nur noch in einer Spielgemeinschaft möglich. Im zweiten Jahr in Folge bündeln nun der ASV und der SV Hunderdorf die Kräfte und laufen als SG Hunderdorf/Degernbach in der Kreisklasse Straubing auf. Die Zusammenarbeit funktioniert dabei sehr gut. Eine Reservemannschaft nimmt ebenfalls am Spielbetrieb teil.



