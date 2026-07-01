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Vereinsnachrichten
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Am 4./5. Juli: ASV Degernbach feiert 60-jähriges Bestehen
Buntes Festprogramm +++ Alle Besucher herzlich willkommen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Am kommenden Wochenende feiert der ASV Degernbach sein 60-jähriges Bestehen.
Am Samstag, den 4. Juli steht der Fußball im Mittelpunkt. Vormittags ist der Nachwuchs dran, wenn die Kleinsten der G- und F-Junioren ihre Turniere austragen. Nachmittags sind dann die Älteren an der Reihe, wenn im Rahmen eines Freizeitturniers der "Elektro Stelzl Hans Cup" ausgespielt wird. Den Abend ausklingen lassen die Degernbacher dann mit Zelt- und Barbetrieb. Am Sonntag, den 5. Juli wird es dann festlich: Bereits um 8 Uhr morgens wird sich zum Frühschoppen getroffen. Weiter geht es Vormittag mit dem Kirchenzug, einem Gedenkgottesdienst und einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Greindl. Dabei werden auch langjährige Mitglieder in einem würdigen Rahmen geehrt. Die gesamte Bevölkerung ist ganz herzlich eingeladen mitzufeiern!
Der Allgemeine Sportverein Degernbach, kurz ASV, wurde 1966 gegründet. Das Hauptaugenmerk lag dabei in den vergangenen sechs Jahrzehnten klar auf dem Fußballsport. Generationen von Degernbacher Kindern erhielten so die Möglichkeit, vor der Haustüre in ihrem Heimatort dem runden Leder nachzujagen. Auf dem Rasen konnte der Verein aus dem kleinen Ortsteil der Stadt Bogen teils erstaunliche Erfolge feiern, stieg in seiner Historie beispielsweise zweimal in die Bezirksliga auf und durfte sich mit den besten Teams Niederbayerns messen. Aktuell ist die Lage ein wenig schwierig. Ein geregelter Spielbetrieb im Herrenbereich ist nur noch in einer Spielgemeinschaft möglich. Im zweiten Jahr in Folge bündeln nun der ASV und der SV Hunderdorf die Kräfte und laufen als SG Hunderdorf/Degernbach in der Kreisklasse Straubing auf. Die Zusammenarbeit funktioniert dabei sehr gut. Eine Reservemannschaft nimmt ebenfalls am Spielbetrieb teil.
Dass der ASV Degernbach allerdings durchaus prosperiert, zeigen die erfreulichen Zahlen aus dem Nachwuchsbereich. Zudem konnte mit den Sparten "Pilates" und "Kinderturnen" zwei neue Abteilungen ins Leben gerufen werden, die sehr gut angenommen werden. Außerdem beteiligt sich der ASV auch sehr aktiv am gesellschaftlichen Leben im Dorf. An dieser Stelle seien das beliebte Weinfest und der "Winterzauber" erwähnt, den der ASV in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr alljährlich ausrichtet. Beide Veranstaltungen locken stets viele Besucher an. Auch die Christbaumversteigerung in der Vorweihnachtszeit erfreut sich großer Beliebtheit.
"Wir als kleiner Dorfverein können mit Stolz auf 60 Jahre Gemeinschaft zurückblicken. Ein großer Dank gilt den Gründungsmitgliedern und unzähligen Menschen, die sich im Laufe der Jahre um den ASV in höchstem Maße verdient gemacht haben. Ohne sie gäbe es keinen Grund zum Feiern. Das ist aber auch gleichzeitig Ansporn dafür, dass wir uns weiterhin für die Gemeinschaft einsetzen und uns aktiv fürs Dorfleben engagieren. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und appelliere an alle, sich ehrenamtlich zu engagieren. Nur so ist ein lebendiges und vielfältiges Vereinsleben möglich", erklärt der erste Vorstand Maximilian Gerl.