Am 15. Juli: FC St. Pauli erneut zu Gast im Uwe Seeler Fußball Park

Der Fußball-Bundesligist FC St. Pauli wird zur Vorbereitung auf die Saison 2025/26 erneut im Uwe Seeler Fußball Park in Malente ein Testspiel bestreiten. Am 15. Juli geht es um 16 Uhr gegen den dänischen Superligisten Silkeborg IF.



Für beide Teams ist das Testspiel eine echte Standortbestimmung. Silkeborg IF bestreitet fünf Tage später das erste Ligaspiel gegen Brøndby IF. Den FC St. Pauli erwartet einen Monat vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Norderstedt der erste Härtetest gegen den dänischen Pokalfinalisten der Vorsaison.



Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse in Malente. Erwachsene zahlen 10 Euro (5 Euro ermäßigt). Kinder unter 6 Jahren können das Spiel kostenlos verfolgen. Die Eingänge öffnen um 14 Uhr.



Bitte beachten: Auf der Anlage des Uwe Seeler Fußball Parks (Am Stadion 4, 23714 Malente) sowie in den angrenzenden Straßen stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Straße „Am Stadion“ ist für den Zeitraum der Veranstaltung gesperrt. Geparkt werden kann auf dem Parkdeck in der Eutiner Straße (Höhe Mühlenbergklinik / kostenpflichtig) sowie auf dem Parkplatz „Am Krützen“ (Sebastian-Kneipp-Straße, 23714 Malente / kostenfrei).



Im Vorjahr testete der FC St. Pauli, zu der Zeit gerade in die Bundesliga aufgestiegen, in Malente gegen den Regionalligisten Bremer SV. Vor mehr als 1.200 Zuschauer*innen gewann das Team beim Debüt von Cheftrainer Alexander Blessin mit 3:1.