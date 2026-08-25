Alzoughbi ebnet Ilmenau den Weg Der SV Germania Ilmenau sorgte für eine kleine Pokalüberraschung und schaltete den FC Saalfeld aus der Thüringenliga aus. von SV Germania Ilmenau // Uwe Frank · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Fröhlich

In der ersten Runde des Thüringenpokals wurde Ilmenau der FC Saalfeld aus der Verbandsliga zugelost. Nach dem guten Start in die Landesklassesaison für Ilmenau ein guter Gradmesser, sich gegen eine höherklassige Mannschaft zu beweisen. Wie in der Vorwoche gegen Pößneck gelang es Ilmenau in der Schlussphase, den Rückstand aus der ersten Halbzeit zu egalisieren und den Siegtreffer zu erzielen. SPIELBERICHT DES SV GERMANIA ILMENAU // Uwe Frank

Mit Spielbeginn war es der Gast, der mit hohem Tempo das Heft des Handelns an sich riss und über die gesamte erste Hälfte die Ordnung in Ilmenaus Mannschaft gehörig durchwirbelte. Bei den sich dabei ergebenden Tormöglichkeiten für Saalfeld bedurfte es einer gehörigen Portion Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Nach einem zu kurz abgewehrten Ball traf Saalfelds Saied nur die Torlatte (13.), nach Saieds Eingabe verfehlte Ensenbach das leere Tor (30.). Der verdiente Torerfolg dann aber doch für den Gast, als sich Kaldeborn über die linke Seite durchsetzte und seine Eingabe am langen Pfosten den freien Ensenbach fand. Diesmal gelang ihm der überfällige Führungstreffer (36.). Als Saalfelds Aldaeiki aus der eigenen Hälfte im Vollsprint Ilmenaus Tor ansteuerte, musste Ilmenau nochmals das Glück strapazieren. Sein Schuss ging knapp am langen Pfosten ins Toraus (43.). Ein zweiter Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt wäre dann schon eine Hypothek für den Gastgeber in der zweiten Spielhälfte gewesen. Ilmenau spielte in der ersten Halbzeit zwar ordentlich mit, aber zwingendes gelang vor dem Gästetor nicht, war man in punkto Schnelligkeit einfach unterlegen und versuchte mit viel Laufarbeit und Kampf eine gewisse Balance im Spielgeschehen zu erreichen.