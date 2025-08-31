Alzeyerin Jessica Wissmann in der Bundesliga

Alzey. Freitag in einer Woche geht es zu Eintracht Frankfurt. Es ist das erste Punktspiel für den Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen. Mit an Bord des Mannschaftsbusses ist die Alzeyerin Jessica Wissmann, seit wenigen Tagen Cotrainerin beim Tabellenneunten der zurückliegenden Runde.

Hinter der 33 Jahre alten Fußballerin liegt der nächste Karrieresprung. Jetzt ist sie im Profibereich. Da, wo sie immer gerne hinwollte. Wofür sie in den vergangenen Jahrzehnten arbeitete. Unter anderem bei TuS Wörrstadt, die dank Wissmanns fußballerischer Qualität und ihres Trainerinnen-Knowhows den Regionalliga-Status behauptete. Den Neuborn-Klub verließ sie im Herbst 2021.

Die nächste Station führte sie zu ihrem Herzensverein, den 1. FC Kaiserslautern. Am Fröhnerhof förderte die Beamtin zuletzt mit Cheftrainer Eimen Baffoun die U19 in der DFB-Nachwuchsliga. So war das auch für die laufende Runde geplant – wenn da nicht die Anfrage aus Essen gekommen wäre. Eine Spielerin, die Jessica Wissmann früher mal trainierte, hatte den Kontakt vermittelt.

Schon bei der ersten Sondierung zwischen ihr, Teamchef Robert Augustin und Sportlichem Leiter Thomas Gerstner, war klar: Das passt. Der Rest ging im Eiltempo. Der 1. FC Kaiserslautern entließ Jessica Wissmann problemlos aus ihrem Vertrag (Wissmann: „Selbstverständlich war das nicht. Es zeigt aber die Wertschätzung, mit der wir uns über all die Jahre begegneten“). Kurz drauf unterzeichnete die hochqualifizierte Alzeyerin in Essen.

Nun Helmut Rahn statt Fritz Walter

Die Freude im Ruhrpott ist groß. So erklärte Thomas Gerstner, Trainer und sportlicher Leiter des Bundesligisten, gegenüber dem Fachportal Fupa.net: „Sie wird unser Trainerteam, auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, optimal verstärken.“ Jessica Wissmann ist Nachfolgerin von Britta Hainke, die den Klub auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Von der Stadt, erzählt sie, habe sie noch fast nichts gesehen. Keine Zeit, das Kennenlernen von Verein und Mannschaft hatte Priorität. Und das bestätigte ihr Gefühl: Die SGS Essen hat eine vergleichbare DNA wie der 1. FCK: „Familiäre Strukturen, dazu eine sehr gute Jugendarbeit.“ Und dazu die Aura verstorbener deutscher Fußball-Heroen. Statt Fritz Walter ist ihr fortan Helmut Rahn gegenwärtig. Idealer hätte sie es bei ihrer ersten Station im bezahlten Fußball kaum treffen können.

Nun freut sie sich auf die Arbeit mit der jungen Mannschaft, die gewachsen ist. Und auf die Spiele in großen Stadien und/oder gegen renommierte Klubs: Das Hamburger Volksparkstadion oder die Alte Försterei in Berlin. „Das ist doch das, wovon man als junger Mensch träumt“, schwärmt die ehemalige Südwestauswahlspielerin, die als Trainerin ausgezeichnete Zeugnisse mitbringt.





