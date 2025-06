Alzey-Worms: Neue SG aus der Taufe gehoben

Mit großer Vorfreude und einem klaren Blick in die Zukunft haben sich der FSV Abenheim, der TSV Gundheim und die TG Westhofen entschlossen, ihre Kräfte zu bündeln: Ab der kommenden Saison treten die drei Traditionsvereine gemeinsam als Spielgemeinschaft im aktiven Herrenbereich mit einer gemeinsamen 1. und 2. Herrenmannschaft an. Die neue SG verfolgt das Ziel, den Spielern der drei Stammvereine auch weiterhin ein attraktives Fußballangebot zu bieten. In Zeiten rückläufiger Spielerzahlen und wachsender organisatorischer Herausforderungen setzen die Vereine damit ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und sportliche Weiterentwicklung.

„Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können – für unsere Vereine, für die Spieler und für den Fußball in der Region“, so die Verantwortlichen der drei Vereine unisono. Die neue Spielgemeinschaft vereint nicht nur Ressourcen, sondern vor allem auch Herzblut, Engagement und Leidenschaft für den Sport.