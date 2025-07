Alzey-Worms: 57 Teams suchen vier Meister Im Kreis Alzey-Worms gibt es nächste Spielzeit vier Staffeln +++ In den beiden C-Klasse das „Flex-Modell“ eingeführt

Alzey. „Flex-Modell“ heißt das Zauberwort, mit dem der Südwestdeutsche Fußball-Verband Erosionsprozesse in den C-Klassen aufhalten will. „Flex“ heißt nach Worten von Kreisvorsitzendem Kalli Appelmann dabei, dass sich Vereine bis donnerstags entscheiden können, ob sie ihr nächstes Punktspiel lieber neun gegen neun, zehn gegen zehn und nicht - wie es eigentlich üblich ist - elf gegen elf bestreiten wollen. Der Gegner muss sich diesem Wunsch anpassen. Diese Regeländerung soll mit dafür sorgen, dass weniger Begegnungen wegen Spielermangels abgesagt werden. Sie hat aber auch ihren Preis: Klubs, die einmal die „Flex“-Option zogen, haben ihr Aufstiegsrecht für die Spielzeit 25/26 verwirkt.

De facto geht der Kreis Alzey-Worms mit 57 Mannschaften in die Spielzeit 2025/26. 16 Teams in der A-Klasse, 17 in einer B-Klasse sowie jeweils zwölf in den beiden C-Klassen. Somit werden vier Titel ausgespielt - und zwar alle im klassischen Spielsystem. Auch in der B-Klasse, in der sich aufgrund der Stärke von 17 Mannschaften ein Gruppenmodell angeboten hätte, um die Zahl der Spiele jeder Mannschaft - und damit die Belastungen - zu reduzieren. Doch dagegen hatten sich alle Vereine frühzeitig ausgesprochen. Appelmann: „Wir sind als Verband Dienstleister der Vereine - wir müssen das akzeptieren“.

Über die Modifikation, die in der Mitte August beginnenden Saison erstmals praktiziert wird, lässt sich streiten. Insbesondere auch deshalb, weil die Tabellen der C-Klassen künftig nicht mehr aussagekräftig sind. Noch gibt es keine Kennzeichnung von Mannschaften, die die „Flex“-Option zogen. Das Verfolgen der Titelkämpfe in den beiden C-Klassen, mit denen der Kreis Alzey-Worms in die Runde geht, wird schwierig. Hinzu kommt, dass nicht mehr zwingend die Ersten ein Aufstiegsrecht haben. Sondern erst die ersten beiden Mannschaften, die in der Runde nie die „Flex“-Option gezogen haben.

FC Azadi Worms meldet sich neu an

Mit dem FC Azadi Worms hat sich ein Verein neu angemeldet. Der ehemalige Bezirksligist Eintracht Herrnsheim nimmt den Spielbetrieb wieder auf. TuS Gau-Heppenheim und die TG Wallertheim, seither in Spielgemeinschaft, sind nun wieder Single. Andere Spielgemeinschaften haben sich neu gefunden. So RWO Alzey/TV Lonsheim, SG Dautenheim/Eppelsheim, VfL Gundersheim II/TuS Flomborn, TuS Wiesoppenheim/Heppenheim sowie die SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz, unter deren Dach sich nun über die Etablierten TuS Nieder-Wiesen, TuS Erbes-Büdesheim und GW Wendelsheim hinaus auch TuS Nack begab.

Inzwischen sind Meldeschluss als auch die Spielleitersitzung in Edenkoben vorbei, sodass Fakten geschaffen sind. Demnach ist es amtlich, dass Ataspor Worms definitiv in der A-Klasse auflaufen wird. Das war lange unsicher, Gerüchte von einer Abmeldung oder eines Neustarts in der C-Klasse hatten Ende der zurückliegenden Saison die Runde gemacht. „Nach langem Hin und Her“, berichtet Appelmann, hat der Bezirksliga-Absteiger nunmehr sein Startrecht in der A-Klasse wahrgenommen.

SG Nieder-Wiesen rückt statt Wallertheim in die A-Klasse

Trotzdem war die A-Klasse zwischenzeitlich mit 15 Mannschaften um ein Team unterbesetzt. Dies lag an dem Umstand, dass die TG Wallertheim auf den Aufstieg verzichtete. Der Kreisvorstand, so schildert Appelmann, machte daher von seinem Recht Gebrauch, den Dritten der B-Klasse Alzey-Worms, die SG Nieder-Wiesen eine Etage hoch zu hieven. Appelmann: „Es war ein einstimmiger Beschluss“, der bei dem ehemaligen Bezirksligisten Freude auslöste. Was ihm nach einer spannenden Meisterschaftsrunde in der zurückliegenden Saison verwehrt blieb, hat er nun über die Hintertür geschafft.

Aus der B-Klasse verabschieden musste sich nunmehr TuS Gau-Heppenheim, nachdem der Verein die Allianz mit RWO Alzey aufgekündigt hatte. RWO meldete auch dank der Verbrüderung mit dem TV Lonsheim eine Zweite Mannschaft, die den Startplatz in der B-Klasse beanspruchte. TuS Gau-Heppenheim, nun als Solist unterwegs, muss demzufolge wieder ganz unten in der C-Klasse anfangen. Gleiches gilt für die TG Wallertheim, die wegen des Verzichts auf den A-Klasse-Aufstieg quasi in die C-Klasse zwangsversetzt wurde. So sieht es die Spielordnung vor.