Alzey: Raus aus der Spirale Landesligist RWO mit Teambuildingmaßnahme vor Partie gegen Gimbsheim / Alzeyer Trainer-Duo zurück

So oder so, der Trend stimmt. Sonntag (14.30 Uhr) kommt Grimms Ex-Club, der SV Gimbsheim, zum Alzey-Wormser Kreisduell, als Startschuss zu drei weiteren Heimspielen in Serie – wenn das Wetter hält, was auf dem sumpfigen Wartberg-Rasen schneller fraglich wird als andernorts. Besondere Ziele bis zur Winterpause haben sich die Rot-Weißen auch deshalb nicht gesetzt. Erst einmal gilt es, die mit einer Reihe bekannter Namen wie Christian Telch, Sören Marbe, Markus Moh Amar oder Sebastian Schulz, aber auch manch jungem Talent besetzte Truppe von Ex-Wormatia-Coach Steven Jones zu schlagen.

Sieker und Wischang fallen gegen Gimbsheim aus

„Sie haben eine gute Mischung, das wird keine einfache Aufgabe – aber trotzdem eine lösbare“, sagt Kimnach, der selbst wieder einsatzbereit ist. Auch Juri Belyayev ist nach überstandener Krankheit startklar. Dafür hat es neben Fabian Sieker (Zerrung) auch Eric Wischang erwischt. Der 38-Jährige fällt mit einem Bänderriss im Knöchel bis Jahresende aus. Leonid Morina muss noch eines seiner drei Spiele Sperre absitzen. Weingärtner, obgleich Wiederholungstäter, kam nach seiner Roten Karte gegen Jockgrim mit einer Partie Sperre davon und darf daher wieder vor der Bande Platz nehmen.