Alzey: Endlich wieder ein anderer Boden RWO Alzey gastiert am Samstag beim Spitzenreiter in Herxheim +++ Erstes Auswärtsspiel seit Langem

Alzey. Auf den Punkt gegen Top-Team Büchelberg schloss sich die, wie Max Kimnach und Lars Weingärtner feststellen, schlechteste Leistung der Saison gegen Schifferstadt an. Die englische Woche endet für Landesligist RWO Alzey am Samstag (15 Uhr) bei Viktoria Herxheim. Ja, auswärts. In einem Reigen von 13 Heimspielen ragt die Partie an der Weinstraße heraus. Das Trainerduo ließ mehr als einmal durchblicken, dass es ganz erfrischend sein kann, mal nicht auf dem tiefen, mühsam zu bespielenden Naturgeläuf am Wartberg auflaufen zu müssen.