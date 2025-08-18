Alvermann-Hattrick sorgt für Barumer Sieg gegen Hodenhagen

Der SV Hodenhagen ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost gestartet. Gegen den Landesliga-Absteiger MTV Barum II unterlag das Team trotz engagierter Leistung mit 0:3.

Dabei begann die Partie vielversprechend für die Gastgeberinnen. Der SV Hodenhagen zeigte von Beginn an Mut und hatte durch Celina Magson, die den Pfosten traf, sogar die große Chance zur Führung. In der Folge entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem beide Defensivreihen stabil standen. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der MTV Barum II jedoch zunehmend die Kontrolle. Vor allem Laura Alvermann war nun kaum noch zu bremsen. Mit einem Dreierpack innerhalb von nur 18 Minuten (63., 74., 81.) entschied sie die Partie zugunsten der Gäste.

Hodenhagen ließ sich trotz des Rückstands nicht hängen und versuchte alles, um den Anschluss zu erzielen. Doch im letzten Drittel fehlte es häufig am finalen Pass oder an der nötigen Durchschlagskraft. Am Ende blieb es beim 0:3, aus dem das Team laut Vereinsstatement auf Instagram „sicher die eine oder andere Lehre ziehen lässt, aber auf der in Sachen Einsatz und Wille definitiv aufgebaut werden kann“.