Álvaro Nuñez-Azevedo: "Es war keine Frage für uns, das anzubieten"

Fairplay im Fußball: Oftmals scheint diese Parole auch im Amateurfußball mehr eine leere Worthülse zu sein. Doch es gibt sie, die Momente, in denen der Fairplay-Gedanke wirklich mit Leben gefüllt wird – so wie Ende Mai bei der ersten Frauenmannschaft des SvO Rieselfeld, die in der Bezirksliga Meister wurde. SvO-Trainer Álvaro Nuñez-Azevedo erklärt eine Entscheidung, die aus seiner Sicht "eine Selbstverständlichkeit" war.

BZ: Herr Nuñez-Azevedo, beim Heimspiel ihrer Mannschaft Ende Mai gegen den PTSV Jahn Freiburg haben Sie und ihr Team mit einer Fairplay-Geste für Aufsehen gesorgt. Wie kam es dazu?