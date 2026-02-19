Aluminium, Diskussionen und ein Traumtor: Meppen unterliegt Frankfurt

– Foto: Klümpen

Der SV Meppen zeigt Moral, gleicht zweimal nach Standards aus und drückt am Ende auf den Punktgewinn. Doch effiziente Frankfurterinnen, ein sehenswertes Freistoßtor und fehlende Klarheit im letzten Drittel sorgen dafür, dass die Punkte an die Gäste gehen.

Das 0:1 fiel dann zwar mit einer Portion Glück, ein abgefälschter Ball fand den Weg ins Tor, doch überraschend kam es nicht. Frankfurt hatte sich die Führung erarbeitet.

Es begann eigentlich so, wie es sich die Meppenerinnen vorgestellt hatten. Mit Mut, mit Tempo und mit einer großen Chance. Laura Bröring hätte früh für die Führung sorgen können, doch danach verschob sich das Kräfteverhältnis spürbar. Frankfurt übernahm das Kommando, kombinierte sich sicher durch die Reihen und spielte strukturierten Offensivfußball.

Meppen hatte anschließend zwar mehr Ballbesitz, doch klare Ideen gegen die gut organisierte Defensive der Gäste blieben rar. Es passte ins Bild, dass ausgerechnet ein Standard für den Ausgleich sorgen musste: Nach einer Ecke von Ayleen Seyen verlängerte Nina Rolfes den Ball auf Lena Göppel, die sich stark drehte und zum 1:1 ins lange Eck traf.

Nach der Pause kamen die Gäste entschlossener aus der Kabine. Ein Freistoß nach einem leichten Kontakt wurde zur Bühne für Tessa Zimmermann, die den Ball sehenswert in den Winkel setzte. Frankfurt führte wieder.

Meppen versuchte zu antworten, hatte aber Pech im Abschluss. Aluminiumtreffer und eine umstrittene Elfmetersituation, bei der Marleen Kropp zu Fall kam, verhinderten den erneuten Ausgleich.

Frankfurt blieb derweil effizient. Ein Angriff über rechts, ein Rückpass an die Strafraumgrenze und erneut Zimmermann, die den Ball ins lange Eck lupfte - 1:3.

Meppen drückt, doch Frankfurt hält stand

Meppen gab sich nicht auf. Wieder war es ein Standard, der Hoffnung brachte: Nach einer Ecke von Anouk Blaschka und einer Weiterleitung über Marie Bleil und Lena Göppel traf Bente Bode mit Wucht zum 2:3.

Die Gastgeberinnen warfen in der Schlussphase alles nach vorne, öffneten Räume und drängten auf den Ausgleich. Doch Frankfurt verteidigte konzentriert, während Meppen sich weiterhin schwer tat, klare Chancen herauszuspielen.

Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg für Frankfurt und für Meppen die Erkenntnis, dass Einsatz und Moral stimmen, die Punkte an diesem Tag aber nicht im Emsland blieben.