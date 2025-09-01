Alu-Pech in Moosinning – Unentschieden mit Lerchenau

Trotz besseren Chancen kommt der FC Moosinning gegen Lerchenau nicht über ein Remis hinaus.

Der FC Moosinning brachte am Samstag eine knappe 1:0-Führung nicht über die Zeit und musste sich im Spiel gegen den SV Nord Lerchenau mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Coach Chris Ball musste bereits vor dem Spiel einige Hiobsbotschaften verkraften. Krankheitsbedingt stand Stefan Haas nicht zur Verfügung, und bei Maxi Völke brach beim Aufwärmen die alte Verletzung wieder auf. Die beiden wurden von Tobi Killer und Lukas Winhart ersetzt.

Der FCM war von Beginn an sehr präsent und hatte auch die ersten Tormöglichkeiten. Nach einem weiten Abschlag von Keeper Siegl brachte Maxi Siebald das Spielgerät in die Mitte, und Gästetorwart Matthias Angermeir klärte vor dem einschussbereiten David Kamm. Sehenswert war der Abschluss von Tobi Killer, als er das Leder volley neben den Pfosten setzte.

Nach 30 Minuten hatte das Moosinninger Fanlager den Torschrei schon auf den Lippen. Der früh eingewechselte Aziz Abdane stand am zweiten Pfosten frei, kam zum Kopfball, aber traf nur das Alu.

Ulitzka beschert die Halbzeitführung

Der SV Nord Lerchenau tauchte nur selten in der Offensive auf. Einen Abschluss von Gästekapitän Martin Angermeir störte Tobi Hartmann, sodass er kein Problem für Siegl wurde. Auf der anderen Seite musste Schlussmann Angermeir einen Siebald-Schuss um den Pfosten lenken. Die daraus resultierende Ecke brachte Killer wie an der Schnur gezogen in die Mitte, und Fabi Ulitzka köpfte zur Moosinninger Führung ein – 1:0 (38.). Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Killer-Freistoß von der Mittellinie für Aufsehen. Der landete aber nur auf dem Tor. Brugger musste auf der anderen Seite gegen Karl-Heinz Lappe retten. Nach 67 gespielten Minuten wieder nur ein Aluminiumtreffer für den FCM: Einen Distanzschuss von Marco Esposito lenkte Chris Häusler an den Pfosten.

Ärgerlicher Ausgleich

Die nächste große Chance hatten aber die Männer vom SV Nord Lerchenau. Nach einer Flanke lauerte Alexander Mair am zweiten Pfosten und hob das Leder über den Querbalken.

In der 86. Spielminute war es dann aber doch passiert: Eine Flanke von der rechten Seite köpfte Benedikt Wellnhofer zum 1:1-Endstand in die Maschen. Auch nach dem Ausgleichstreffer hatten die Gelb-Schwarzen noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer, aber ein Schuss von Chris Häusler wurde kurz vor der Linie noch geklärt. Das 1:1 war der Endstand – der FCM musste sich mit einem Remis begnügen.