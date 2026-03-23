Altwarmbüchen erlebt Debakel im Kellerduell – Konsequenzen angekündigt

Die Partie fand unter schwierigen Bedingungen auf Hartplatz statt und entwickelte sich von Beginn an zu dem erwarteten Kampfspiel. Altwarmbüchen kam dabei zunächst überhaupt nicht ins Spiel. „Auf ungewohntem Geläuf haben wir eine schwache erste Hälfte geboten“, erklärte Schmidt. Kirchrode nutzte seine Chancen konsequent und ging nach 33 Minuten durch Othman Saleh in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Manuel Wagner nach einem weiteren Standard auf 2:0. „Wir sind durch zwei Standards verdient mit 0:2 in die Halbzeit gegangen“, so Schmidt. In der Kabine fand der Trainer deutliche Worte. Die Reaktion seiner Mannschaft ließ zunächst auch erkennen, dass die Ansprache Wirkung zeigte. In den ersten zwanzig Minuten nach dem Seitenwechsel setzte Altwarmbüchen den Gegner unter Druck, schnürte Kirchrode phasenweise in der eigenen Hälfte ein und kam zu mehreren klaren Möglichkeiten. „Wir haben beste Chancen leider nicht nutzen können“, sagte Schmidt.

Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel jedoch die Vorentscheidung auf der Gegenseite. Nach einem Konter traf erneut Saleh zum 3:0 (57.). „Dann war der Stecker gezogen“, beschrieb Schmidt die folgende Phase. In der Schlussviertelstunde stellte Paul-Luis Hilzendeger den Endstand her (79.). Der Trainer zeigte sich nach Abpfiff ungewöhnlich deutlich: „Sehr ernüchternd. Ich war ein wenig enttäuscht von der Mannschaft. Sonst stelle ich mich immer hinter das Team, nur war es gestern Arbeitsverweigerung.“ Zugleich ordnete er die Partie ein: „Man muss sagen, es war genau das Spiel, das erwartet wurde. Auf Hartplatz haben vermutlich zwei Absteiger gespielt. Das Niveau war sehr überschaubar.“