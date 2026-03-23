Altwarmbüchen erlebt Debakel im Kellerduell – Konsequenzen angekündigt

Die Partie fand unter schwierigen Bedingungen auf Hartplatz statt und entwickelte sich von Beginn an zu dem erwarteten Kampfspiel. Altwarmbüchen kam dabei zunächst überhaupt nicht ins Spiel. „Auf ungewohntem Geläuf haben wir eine schwache erste Hälfte geboten“, erklärte Schmidt. Kirchrode nutzte seine Chancen konsequent und ging nach 33 Minuten durch Othman Saleh in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Manuel Wagner nach einem weiteren Standard auf 2:0. „Wir sind durch zwei Standards verdient mit 0:2 in die Halbzeit gegangen“, so Schmidt.
In der Kabine fand der Trainer deutliche Worte. Die Reaktion seiner Mannschaft ließ zunächst auch erkennen, dass die Ansprache Wirkung zeigte. In den ersten zwanzig Minuten nach dem Seitenwechsel setzte Altwarmbüchen den Gegner unter Druck, schnürte Kirchrode phasenweise in der eigenen Hälfte ein und kam zu mehreren klaren Möglichkeiten. „Wir haben beste Chancen leider nicht nutzen können“, sagte Schmidt.
Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel jedoch die Vorentscheidung auf der Gegenseite. Nach einem Konter traf erneut Saleh zum 3:0 (57.). „Dann war der Stecker gezogen“, beschrieb Schmidt die folgende Phase. In der Schlussviertelstunde stellte Paul-Luis Hilzendeger den Endstand her (79.).
Der Trainer zeigte sich nach Abpfiff ungewöhnlich deutlich: „Sehr ernüchternd. Ich war ein wenig enttäuscht von der Mannschaft. Sonst stelle ich mich immer hinter das Team, nur war es gestern Arbeitsverweigerung.“ Zugleich ordnete er die Partie ein: „Man muss sagen, es war genau das Spiel, das erwartet wurde. Auf Hartplatz haben vermutlich zwei Absteiger gespielt. Das Niveau war sehr überschaubar.“
In der Tabelle bleibt Altwarmbüchen mit elf Punkten auf Rang siebzehn und damit am Tabellenende. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin mehrere Punkte. Kirchrode verkürzt durch den Sieg auf dreizehn Zähler, bleibt aber ebenfalls tief im Tabellenkeller.
Für den TuS geht es nun vor allem darum, die verbleibenden Spiele mit der richtigen Einstellung anzugehen. „Wir haben nichts mehr zu verlieren“, sagte Schmidt – kündigte aber gleichzeitig eine intensive Trainingswoche an. "Das wird für die Jungs nicht lustig!"
TSV Kirchrode – TuS Altwarmbüchen 4:0
TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Abdul Wahid Orya, Marvin-Valentin Klein, Othman Saleh, Paul-Luis Hilzendeger, Mirco Kraus, Patrick Bartkiewicz (66. Lev Zhuravlov), Moatasem Abdulkader, Manuel Wagner, Paul Dietrich (71. Felix Nzonene), Fadel Rhedda Sawadogo - Trainer: Dominik Standke
TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn (63. Marek Müller), Lennart Mokijewski, David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann, Yannik Gruhn (69. Steve Schumann), Maurice Rahaus - Trainer: Sebastian Schmidt
Schiedsrichter: Denis Bang
Tore: 1:0 Othman Saleh (33.), 2:0 Manuel Wagner (41.), 3:0 Othman Saleh (57.), 4:0 Paul-Luis Hilzendeger (79.)