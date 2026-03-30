Altwarmbüchen belohnt sich spät

TuS Altwarmbüchen gewinnt ein intensives Heimspiel gegen den FC Lehrte mit 2:1 und setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen. Trainer Sebastian Schmidt spricht von einem „Sieg, der der Seele gut tut“.
Es waren nur wenige Minuten, die über einen Nachmittag entschieden, der lange auf der Kippe stand. Als Devin Dollmann in der 89. Minute zum 2:1 traf, entlud sich beim TuS Altwarmbüchen die Spannung eines Spiels, das von Disziplin, Leidensfähigkeit und einem späten Moment der Klarheit geprägt war.
Trainer Sebastian Schmidt hatte seine Mannschaft nach der vorangegangenen Niederlage deutlich gefordert – und bekam eine Reaktion. „Das war eine hundertprozentige Leistungssteigerung zur letzten Woche“, sagte er. Seine Spieler hätten „leidenschaftlich gekämpft, uns in jedem Zweikampf zerrissen, teilweise jeden Zweikampf gedoppelt“.
Gegen individuell stark besetzte Gäste aus Lehrte setzte Altwarmbüchen auf defensive Stabilität. „Wir haben sehr defensiv gespielt, nach der 4:0-Niederlage gibt es da keine Überraschung“, erklärte Schmidt. Der Plan ging auf: „Wir haben es geschafft, dass Lehrte in den 90 Minuten keine einzige hundertprozentige Torchance hatte.“
Die Führung resultierte aus einem Strafstoß, den Mirko Blech in der 33. Minute verwandelte. Für Schmidt war die Szene eindeutig: „Unser Stürmer geht auf den Torwart zu, legt sich den Ball rechts raus, der Torwart will den Ball von den Füßen holen und zieht ihm die Beine weg – klarer Elfmeter.“
Auch nach der Pause blieb das Bild ähnlich. Lehrte hatte mehr Ballbesitz, ohne entscheidend gefährlich zu werden. „Lehrte hatte viel Ballbesitz, aber ohne Ertrag. Das hat sich gut angefühlt, wir mussten nicht mehr machen“, so Schmidt.
Dann jedoch die Unachtsamkeit: Nach einem missglückten Abstoß fiel in der 86. Minute der Ausgleich durch Oury Diallo Keita. „Sehr unnötig“, nannte Schmidt die Szene und räumte ein: „Ich habe gedacht, es könnte wieder kippen.“
Doch diesmal hielt Altwarmbüchen dagegen. „Meine Mannschaft hat eine gute Moral bewiesen und sich gefestigt gezeigt“, sagte der Trainer. Kurz darauf folgte die entscheidende Aktion: „Mit einem klugen Pass aus dem Zentrum durch die Schnittstelle startet unser Stürmer aus der eigenen Hälfte, läuft im Eins-gegen-eins auf den Torwart zu und schiebt überlegt zum umjubelten 2:1 ein.“
In der Schlussphase verteidigte der TuS die Führung mit großem Einsatz. „Dann mussten wir noch leiden. Viele lange Bälle in den Strafraum, das haben wir gut verteidigt“, sagte Schmidt. Auch die siebenminütige Nachspielzeit überstand die Mannschaft ohne größere Gefahr.
Am Ende stand ein Erfolg, der für den Tabellen-15. mehr ist als nur drei Punkte. „Das war ein Sieg, der der Seele gut tut“, bilanzierte Schmidt. Gleichzeitig bleibt der Trainer realistisch: „Wir haben den Anschluss wieder hergestellt, aber noch nichts gewonnen.“
Im Abstiegskampf zählt für Altwarmbüchen nun vor allem Konstanz. „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken, jedes Spiel reinhauen und Punkte sammeln“, forderte Schmidt. Der Anfang ist gemacht.
TuS Altwarmbüchen – FC Lehrte 2:1
TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn (70. Timo Rowold), Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera, Mirko Blech, Devin Dollmann, Justin-Detleff Tränkner (46. Nawras Sulaiman Kheder), Yannik Gruhn - Trainer: Sebastian Schmidt
FC Lehrte: Marcel Köhring, Jahkai Richards, Granit Tahiri, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Vincent Jochim (60. Ivan Kravchenko), Morries Amponsah, Joelle Richard Lyte, Adrian Dirk Hollstein (78. Ferdinand Schwenger), Lukas Hans Hübner (32. Mohamad Taqal) (52. Bilind Al Huseyin), Dante Alexander Lyte - Trainer: Kesip Caran
Schiedsrichter: Steffen Bosselmann (Hannover)
Tore: 1:0 Mirko Blech (33.), 1:1 Oury Diallo Keita (86.), 2:1 Devin Dollmann (89.)