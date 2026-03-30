Altwarmbüchen belohnt sich spät Leidenschaftlicher Auftritt führt zum Heimsieg gegen Lehrte von red · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

TuS Altwarmbüchen gewinnt ein intensives Heimspiel gegen den FC Lehrte mit 2:1 und setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen. Trainer Sebastian Schmidt spricht von einem „Sieg, der der Seele gut tut“.

Es waren nur wenige Minuten, die über einen Nachmittag entschieden, der lange auf der Kippe stand. Als Devin Dollmann in der 89. Minute zum 2:1 traf, entlud sich beim TuS Altwarmbüchen die Spannung eines Spiels, das von Disziplin, Leidensfähigkeit und einem späten Moment der Klarheit geprägt war. Trainer Sebastian Schmidt hatte seine Mannschaft nach der vorangegangenen Niederlage deutlich gefordert – und bekam eine Reaktion. „Das war eine hundertprozentige Leistungssteigerung zur letzten Woche“, sagte er. Seine Spieler hätten „leidenschaftlich gekämpft, uns in jedem Zweikampf zerrissen, teilweise jeden Zweikampf gedoppelt“.

Gegen individuell stark besetzte Gäste aus Lehrte setzte Altwarmbüchen auf defensive Stabilität. „Wir haben sehr defensiv gespielt, nach der 4:0-Niederlage gibt es da keine Überraschung“, erklärte Schmidt. Der Plan ging auf: „Wir haben es geschafft, dass Lehrte in den 90 Minuten keine einzige hundertprozentige Torchance hatte.“ Die Führung resultierte aus einem Strafstoß, den Mirko Blech in der 33. Minute verwandelte. Für Schmidt war die Szene eindeutig: „Unser Stürmer geht auf den Torwart zu, legt sich den Ball rechts raus, der Torwart will den Ball von den Füßen holen und zieht ihm die Beine weg – klarer Elfmeter.“