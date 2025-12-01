 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Altshausen/Ebenweiler und Aepfingen/Baltringen glänzen, Baustetten top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – FC Ostrach 0:2
Ostrach setzte früh ein Zeichen: Schon in der 15. Minute brachte Miro Frey die Gäste in Führung. Daugendorf/Unlingen bemühte sich zwar um stabile Defensive, doch René Zimmermann erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 0:2. In der zweiten Halbzeit verteidigte Ostrach souverän und brachte den Auswärtssieg über die Zeit.

FC Laiz – FC Mengen II 0:1
In einer ausgeglichenen Begegnung entschieden Kleinigkeiten. Mengen II fand nach der Pause besser in die Partie und nutzte in der 61. Minute die entscheidende Gelegenheit: Paul Schaut traf zur Führung, die Laiz trotz eigener Chancen nicht mehr ausgleichen konnte. Am Ende stand ein eng erkämpfter Auswärtssieg der Mengener Reserve.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Langenenslingen – SG Bronnen/Neufra 3:2
Langenenslingen startete furios: Calep Gabila Jina traf bereits in der 5. Minute und erneut in der 42. Minute, dazwischen erhöhte Fabian Rauch (19.) auf 2:0. Bronnen/Neufra kämpfte sich zurück – erst durch Daniel Schoser kurz vor der Pause (45.), dann durch Marco Kunz, der in der 90. Minute für große Spannung sorgte. Trotz des späten Anschlusstreffers rettete der SVL den Heimsieg über die Zeit.

SGM Altshausen/Ebenweiler – FV Altheim 5:0
Die Gastgeber dominierten von Beginn an und legten früh durch zwei Treffer von Benjamin Klamert (4., 15.) den Grundstein. Laurenz Hampel (32.) und Martin Funk (40.) bauten die Halbzeitführung aus. Nach dem Seitenwechsel setzte erneut Klamert (53.) den Schlusspunkt zum klaren 5:0. Ein starker Auftritt der SGM, die Altheim kaum zur Entfaltung kommen ließ.

SG Hettingen/Inneringen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SG Gammertingen/KFH 1:1
In einer intensiven Begegnung ging Gammertingen/KFH in der 31. Minute per Foulelfmeter durch Tobias Heißel in Führung. Bolstern/Hochberg blieb lange ohne Torerfolg, zeigte aber bis zum Schluss großen Kampfgeist – und wurde spät belohnt: Dennis Vieweg verwandelte in der 90. Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Ein Remis nach einer umkämpften Schlussphase.

Kreisliga A2:

FC Wacker Biberach – SV Betzenweiler 2:1
In einer engen und intensiven Partie setzte sich Wacker Biberach knapp durch. Felix Kesenheimer brachte Betzenweiler in der 37. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten nach der Pause stark. Mehmet Sahin verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Lucas Bräuer das Spiel in der 69. Minute komplett drehte. Biberach verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und behielt am Ende die Oberhand.

SV Schemmerhofen – TSV Riedlingen II 3:0
Schemmerhofen zeigte eine souveräne Vorstellung und ließ dem TSV Riedlingen II kaum Raum. Dario Ehe eröffnete früh in der 15. Minute, bevor Kim Joel Lück (61.) die Führung ausbaute. Den Schlusspunkt setzte erneut Dario Ehe in der 88. Minute, womit der SV einen hochverdienten Heimsieg einfuhr.

SG Aepfingen/Baltringen – SV Eintracht Seekirch 7:2
Ein torreiches Spektakel! Die Gastgeber gingen durch Jonas Bailer (10.) in Führung, doch Max Retzlaff glich sechs Minuten später aus. Danach übernahm die SG komplett das Kommando – angeführt von einem überragenden Niklas Ruf, der gleich vier Treffer erzielte (21., 34., 40., 74.). Fabian Bogenrieder erhöhte (79.), ehe Seekirch durch Timon Retzlaff verkürzte (82.). Jan Müller (85.) setzte den Schlusspunkt zum deutlichen 7:2-Erfolg.

SG Muttensweiler/Hochdorf – FV Neufra/Donau 2:1
Neufra erwischte den besseren Start und ging durch Fabian Brehm bereits in der 5. Minute in Führung. Doch Muttensweiler/Hochdorf antwortete schnell – Jakob Schmid stellte in der 8. Minute auf 1:1. In einer hart umkämpften zweiten Hälfte sorgte Nico Siegler in der 78. Minute für den umjubelten Heimsieg.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 3:2
Die Gäste legten durch Johannes Rehberg in der 9. Minute vor, doch Alberweiler/Aßmannshardt kämpfte sich zurück. Ilyas Aksit glich kurz vor der Pause (42.) aus, ehe Robin Mohr das Spiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter drehte (45.+2). Wiederum Mohr erhöhte in der 79. Minute vom Punkt auf 3:1. Christian Gnannt traf zwar in der 90. Minute noch zum Anschluss, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

SG Laupertshau./Maselheim – SV Dürmentingen 3:3
Ein wildes Spiel mit ständig wechselnden Momenten: Patrick Schlegel traf früh per Handelfmeter (16.), doch Christian Jörg glich postwendend aus (18.). Nach der Pause legte Dürmentingen durch Elias Madarac erneut vor (55.), ehe Lukas Vogel (66.) und Leon Steinhauser (70.) die Partie drehten. Doch Dürmentingen gab sich nicht geschlagen – Dominik Schirmer traf in der 84. Minute und sicherte seinem Team ein Remis.

SG Warthausen/Birkenhard – FC Mittelbiberach 0:0
Zahlreiche Zweikämpfe, viel Einsatz, aber keine Tore – beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Am Ende stand ein torloses, aber intensives Unentschieden.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Winterstettenstadt 4:3
Ein absolutes Drama in den Schlussminuten! Winterstettenstadt schien nach Treffern von Niklas Müller (41., 73., 75.) sicher unterwegs, doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Thomas Wanner glich zunächst aus (64.), scheiterte dann jedoch mit einem Foulelfmeter an Florian Harsch (74.). Attenweiler/Oggelsbeuren legte eine beeindruckende Moral an den Tag: Zuerst verkürzte Jakob Schmid (76.), dann glich Pius Angele in der 89. Minute aus, ehe Jannik Liebhart mit einem Treffer in der 90. Minute das Spiel endgültig drehte. Ein Last-Minute-Sieg, wie er spektakulärer kaum sein könnte.

Kreisliga A3:

SV Baustetten – SV Sulmetingen II 7:0
Baustetten feierte einen beeindruckenden Kantersieg und dominierte die Partie über 90 Minuten hinweg. Den Torreigen eröffnete Luis Detzel in der 25. Minute, gefolgt von Maximilian Netzer (31.) und Ben Rodloff (42.). Nach der Pause blieb Baustetten gnadenlos: Jakov Velic traf doppelt (58., 65.), bevor Luis Detzel erneut zuschlug (69.). Den Abschluss setzte Ben Rodloff in der 86. Minute – ein souveräner Heimsieg.

SG Reinstetten/Hürbler II – SV Dettingen/Iller 4:2
Die SG legte einen Traumstart hin: Bereits nach einer Minute traf Raphael Zwerger, und Jan Binanzer erhöhte mit einem Doppelpack (11., 22.). Nach der Pause machte er seinen Dreierpack mit dem 4:0 in der 55. Minute perfekt. Erst in der Nachspielzeit kam Dettingen durch zwei Treffer von Fabian Lorenz (90.+1, 90.+4) zu Ergebniskosmetik.

SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SF Bronnen 1:1
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein enges, umkämpftes Spiel. Tobias Haug brachte Erlenmoos/Ochsenhausen in der 29. Minute in Führung, doch Denis Wurm glich kurz vor der Pause aus (45.). Trotz ansprechender Chancen auf beiden Seiten blieb es im zweiten Durchgang beim Remis.

SG Rot/Haslach – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 2:0
Die Gastgeber präsentierten sich konzentriert und konsequent. Nach dem Führungstreffer von Pascal Riedmiller in der 31. Minute blieb Rot/Haslach am Drücker und entschied die Partie spät durch Luca Badstuber (90.). Ein Heimsieg dank stabiler Defensive und effizienter Offensive.

SV Ellwangen – SV Burgrieden 3:1
Ellwangen zeigte eine starke erste Halbzeit: Felix Paulus traf in der 24. Minute, Selim Altinsoy legte sechs Minuten später nach. Nach der Pause wurde Burgrieden mutiger und kam durch Ivan Pavicar (71.) heran, doch Selim Altinsoy stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Ellwangen den Dreier.

BSC Berkheim – TSG Achstetten 3:3
Ein turbulentes Spiel mit einer dramatischen Schlussphase. Berkheim führte durch Treffer von Marco Schiebel (13.) und einen Foulelfmeter von Clemens Schneider (39.). Doch Achstetten kam spät zurück: Lukas Schick verkürzte (75.), Markus Fakler stellte den alten Abstand wieder her (79.). In der Schlussphase traf erneut Lukas Schick (87.), ehe Benjamin Speidel in der 90.+3 die Partie tatsächlich noch ausglich. Ein emotionales 3:3.

FC Blau-Weiß Bellamont – Sportfreunde Schwendi 2:0
Bellamont sicherte sich einen wichtigen Heimsieg. Die Partie blieb lange offen, ehe Stephan Maucher in der 58. Minute den Bann brach. Schwendi versuchte zu antworten, doch Bellamont blieb abgeklärt und setzte in der 90. Minute durch Daniel Reinert den Schlusspunkt zum 2:0.

