Altshausen/Ebenweiler und Aepfingen/Baltringen glänzen, Baustetten top

FC Wacker Biberach – SV Betzenweiler 2:1

In einer engen und intensiven Partie setzte sich Wacker Biberach knapp durch. Felix Kesenheimer brachte Betzenweiler in der 37. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten nach der Pause stark. Mehmet Sahin verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Lucas Bräuer das Spiel in der 69. Minute komplett drehte. Biberach verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und behielt am Ende die Oberhand.

SV Schemmerhofen – TSV Riedlingen II 3:0

Schemmerhofen zeigte eine souveräne Vorstellung und ließ dem TSV Riedlingen II kaum Raum. Dario Ehe eröffnete früh in der 15. Minute, bevor Kim Joel Lück (61.) die Führung ausbaute. Den Schlusspunkt setzte erneut Dario Ehe in der 88. Minute, womit der SV einen hochverdienten Heimsieg einfuhr.

SG Aepfingen/Baltringen – SV Eintracht Seekirch 7:2

Ein torreiches Spektakel! Die Gastgeber gingen durch Jonas Bailer (10.) in Führung, doch Max Retzlaff glich sechs Minuten später aus. Danach übernahm die SG komplett das Kommando – angeführt von einem überragenden Niklas Ruf, der gleich vier Treffer erzielte (21., 34., 40., 74.). Fabian Bogenrieder erhöhte (79.), ehe Seekirch durch Timon Retzlaff verkürzte (82.). Jan Müller (85.) setzte den Schlusspunkt zum deutlichen 7:2-Erfolg.

SG Muttensweiler/Hochdorf – FV Neufra/Donau 2:1

Neufra erwischte den besseren Start und ging durch Fabian Brehm bereits in der 5. Minute in Führung. Doch Muttensweiler/Hochdorf antwortete schnell – Jakob Schmid stellte in der 8. Minute auf 1:1. In einer hart umkämpften zweiten Hälfte sorgte Nico Siegler in der 78. Minute für den umjubelten Heimsieg.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 3:2

Die Gäste legten durch Johannes Rehberg in der 9. Minute vor, doch Alberweiler/Aßmannshardt kämpfte sich zurück. Ilyas Aksit glich kurz vor der Pause (42.) aus, ehe Robin Mohr das Spiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter drehte (45.+2). Wiederum Mohr erhöhte in der 79. Minute vom Punkt auf 3:1. Christian Gnannt traf zwar in der 90. Minute noch zum Anschluss, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

SG Laupertshau./Maselheim – SV Dürmentingen 3:3

Ein wildes Spiel mit ständig wechselnden Momenten: Patrick Schlegel traf früh per Handelfmeter (16.), doch Christian Jörg glich postwendend aus (18.). Nach der Pause legte Dürmentingen durch Elias Madarac erneut vor (55.), ehe Lukas Vogel (66.) und Leon Steinhauser (70.) die Partie drehten. Doch Dürmentingen gab sich nicht geschlagen – Dominik Schirmer traf in der 84. Minute und sicherte seinem Team ein Remis.

SG Warthausen/Birkenhard – FC Mittelbiberach 0:0

Zahlreiche Zweikämpfe, viel Einsatz, aber keine Tore – beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Am Ende stand ein torloses, aber intensives Unentschieden.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Winterstettenstadt 4:3

Ein absolutes Drama in den Schlussminuten! Winterstettenstadt schien nach Treffern von Niklas Müller (41., 73., 75.) sicher unterwegs, doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Thomas Wanner glich zunächst aus (64.), scheiterte dann jedoch mit einem Foulelfmeter an Florian Harsch (74.). Attenweiler/Oggelsbeuren legte eine beeindruckende Moral an den Tag: Zuerst verkürzte Jakob Schmid (76.), dann glich Pius Angele in der 89. Minute aus, ehe Jannik Liebhart mit einem Treffer in der 90. Minute das Spiel endgültig drehte. Ein Last-Minute-Sieg, wie er spektakulärer kaum sein könnte.