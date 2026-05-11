Altshausen/Ebenweiler siegt spät, Äpfingen/Baltringen mit 5:0

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 1:2

In einer ausgeglichenen Partie behielten die Gäste am Ende knapp die Oberhand. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Torerfolge geblieben war, nahm das Spiel nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Severin Müller brachte den FC Inzigkofen in der 49. Minute in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Daugendorf und Unlingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Johann Föhr (58.) zum Ausgleich. Das entscheidende Wort sprach schließlich Pirmin Steidle, der in der 69. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte.

FC Mengen II – SV Braunenweiler 1:2

Drama pur in Mengen! Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, als Marius Frank bereits in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Diesen Vorsprung verteidigte Mengen bis weit in die zweite Hälfte. Doch Braunenweiler gab nicht auf: Erst glich Lukas Gebhart (50.) kurz nach der Pause aus, und als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Patrick Riegger in der 90. Minute eiskalt zu und drehte die Partie zum 1:2-Auswärtssieg.

SG Bronnen/Neufra – FV Altheim 1:4

Vor 150 Zuschauern lieferte der FV Altheim eine souveräne Vorstellung ab. Johannes Schwörer stellte bereits in der 8. Minute die Weichen auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Leon Haile (47.) auf 0:2, bevor Florian Geiselhart (55.) und Marco Löw (77.) das Ergebnis auf 0:4 hochschraubten. Der Treffer von Tufan Aktepe in der 90. Minute zum 1:4 war für die SG Bronnen/Neufra lediglich noch Ergebniskosmetik.

SGM Renhardsweiler/Bad Saulgau II – TSV Sigmaringendorf 1:3

Diese Partie begann mit einem Paukenschlag: Die Hausherren musstenab der 70. Minute ohne Christoph Schamm auskommen, der die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl hielt die SGM lange mit. Nachdem Fabian Heinzelmann (61.) für "Sig'dorf" traf, glich Felix Widmann (77.) sogar zwischenzeitlich aus. In der Schlussphase nutzten die Gäste jedoch die Räume: Luca Bongermino (80.) und Marius Müller (88.) sicherten den 1:3-Sieg für den TSV.

FC Ostrach – SG Hettingen/Inneringen 3:0

Der FC Ostrach gab sich vor heimischem Publikum keine Blöße und feierte einen ungefährdeten Heimsieg. René Zimmermann eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Danach schlug die Stunde von Sammy Guglielmo, der mit einem Doppelpack in der 31. und 54. Minute alles klar machte. Die Gäste der SG Hettingen/Inneringen fanden über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die kompakt stehenden Ostracher.

SGM Altshausen/Ebenweiler – SG Gammertingen/KFH 3:2

In Altshausen erlebten die Zuschauer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Martin Funk war zunächst der Held des Tages, als er seine Farben mit zwei frühen Toren (8., 15.) mit 2:0 in Führung brachte. Doch Gammertingen kam zurück: Ein unglückliches Eigentor von Lasse Scharfenberg (50.) und der Ausgleich durch Maurice Lutz (76.) stellten das Spiel auf den Kopf. Nachdem Doppeltorschütze Martin Funk in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien das Spiel zu kippen. Doch in Unterzahl gelang Niklas Schnell in der 90. Minute der viel umjubelte 3:2-Siegtreffer.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SV Langenenslingen 3:3

Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die Fans in Bolstern geboten. Marc Störk besorgte die Führung für die Hausherren (38.), die Lukas Mayer per Handelfmeter (50.) ausglich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Jonas Striegel (59.) brachte Bolstern erneut in Front, doch Jonas Fischer (65.) konterte sofort. Praktisch im Gegenzug markierte Luca Zimmerer (65.) das 3:2. Die SGM wähnte sich bereits am Ziel, doch David Springer rettete Langenenslingen in der 90. Minute mit dem 3:3 noch einen Punkt.