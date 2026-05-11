Altshausen/Ebenweiler siegt spät, Äpfingen/Baltringen mit 5:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In einer ausgeglichenen Partie behielten die Gäste am Ende knapp die Oberhand. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Torerfolge geblieben war, nahm das Spiel nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Severin Müller brachte den FC Inzigkofen in der 49. Minute in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Daugendorf und Unlingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Johann Föhr (58.) zum Ausgleich. Das entscheidende Wort sprach schließlich Pirmin Steidle, der in der 69. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte.
Drama pur in Mengen! Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, als Marius Frank bereits in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Diesen Vorsprung verteidigte Mengen bis weit in die zweite Hälfte. Doch Braunenweiler gab nicht auf: Erst glich Lukas Gebhart (50.) kurz nach der Pause aus, und als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Patrick Riegger in der 90. Minute eiskalt zu und drehte die Partie zum 1:2-Auswärtssieg.
Vor 150 Zuschauern lieferte der FV Altheim eine souveräne Vorstellung ab. Johannes Schwörer stellte bereits in der 8. Minute die Weichen auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Leon Haile (47.) auf 0:2, bevor Florian Geiselhart (55.) und Marco Löw (77.) das Ergebnis auf 0:4 hochschraubten. Der Treffer von Tufan Aktepe in der 90. Minute zum 1:4 war für die SG Bronnen/Neufra lediglich noch Ergebniskosmetik.
Diese Partie begann mit einem Paukenschlag: Die Hausherren musstenab der 70. Minute ohne Christoph Schamm auskommen, der die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl hielt die SGM lange mit. Nachdem Fabian Heinzelmann (61.) für "Sig'dorf" traf, glich Felix Widmann (77.) sogar zwischenzeitlich aus. In der Schlussphase nutzten die Gäste jedoch die Räume: Luca Bongermino (80.) und Marius Müller (88.) sicherten den 1:3-Sieg für den TSV.
Der FC Ostrach gab sich vor heimischem Publikum keine Blöße und feierte einen ungefährdeten Heimsieg. René Zimmermann eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Danach schlug die Stunde von Sammy Guglielmo, der mit einem Doppelpack in der 31. und 54. Minute alles klar machte. Die Gäste der SG Hettingen/Inneringen fanden über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die kompakt stehenden Ostracher.
In Altshausen erlebten die Zuschauer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Martin Funk war zunächst der Held des Tages, als er seine Farben mit zwei frühen Toren (8., 15.) mit 2:0 in Führung brachte. Doch Gammertingen kam zurück: Ein unglückliches Eigentor von Lasse Scharfenberg (50.) und der Ausgleich durch Maurice Lutz (76.) stellten das Spiel auf den Kopf. Nachdem Doppeltorschütze Martin Funk in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien das Spiel zu kippen. Doch in Unterzahl gelang Niklas Schnell in der 90. Minute der viel umjubelte 3:2-Siegtreffer.
Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die Fans in Bolstern geboten. Marc Störk besorgte die Führung für die Hausherren (38.), die Lukas Mayer per Handelfmeter (50.) ausglich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Jonas Striegel (59.) brachte Bolstern erneut in Front, doch Jonas Fischer (65.) konterte sofort. Praktisch im Gegenzug markierte Luca Zimmerer (65.) das 3:2. Die SGM wähnte sich bereits am Ziel, doch David Springer rettete Langenenslingen in der 90. Minute mit dem 3:3 noch einen Punkt.
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In Bad Buchau sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes Derby, das keinen Sieger fand. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Kai Vogelsang bereits in der 5. Minute zur frühen Führung traf. Betzenweiler brauchte eine Weile, um sich zu sortieren, kam aber motiviert aus der Kabine und belohnte sich in der 52. Minute durch den Ausgleich von Timo Helfrich. In der Schlussphase wurde es hitzig: Fabian Baur sah in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte, woraufhin die SGM die restliche Zeit in Unterzahl überstehen musste. Am Ende blieb es beim Unentschieden.
Der FV Neufra feierte einen souveränen Heimsieg gegen die Reserve aus Riedlingen. Mann des Tages war zweifellos Fabian Brehm, der die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits in der 2. Minute schockte er die Gäste mit dem Führungstreffer. Noch vor dem Seitenwechsel legte er in der 37. Minute nach und erhöhte auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verwaltete Neufra den Vorsprung geschickt, während Riedlingen II keine Mittel fand, um die stabile Defensive der Gastgeber ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.
Drama pur in Schemmerhofen! Die Hausherren schienen nach Toren von Dario Ehe (24.), Paul Britsch (57.) und Marc Habrik (75.) bereits wie der sichere Sieger festzustehen. Doch die Gäste der SG Muttensweiler/Hochdorf bewiesen eine unglaubliche Moral. Leo Gnandt verkürzte in der 86. Minute auf 2:2 (nachdem der Spielverlauf zwischenzeitlich durch die Torfolge etwas unübersichtlich war, glichen die Gäste tatsächlich aus). Als sich alle auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Marc Habrik in der 90. Minute erneut eiskalt zu und erzielte den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.
Eine regelrechte Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Äpfingen zu sehen. Die Hausherren dominierten das Geschehen von Beginn an. Jonas Oskar Ruf eröffnete in der 5. Minute, bevor Niklas Bailer (27.) auf 2:0 stellte. Nach der Pause wurde es die große "Niklas Ruf"-Show: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (60.), dann legte er in der 77. Minute nach und machte in der 90. Minute mit seinem vierten Treffer den 5:0-Endstand perfekt.
In Dürmentingen sahen die Fans eine beeindruckende Aufholjagd der Hausherren. Der FC Mittelbiberach startete furios und führte durch Lukas Ries (3.) und Jonathan Samuel Schilli (19.) früh mit 0:2. Dürmentingen bewies jedoch Kämpferherz und kam noch vor der Pause durch Martin Miller (38.) zum Anschluss. Direkt nach dem Wiederanpfiff markierte Dominik Schirmer (48.) den Ausgleich zum 2:2. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb beim Unentschieden.
Der FC Wacker Biberach fackelte in Seekirch nicht lange und entschied die Partie innerhalb einer extrem starken Phase in der ersten Halbzeit. David Schmid brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Mehmet Sahin (19.) auf 0:2. Als erneut David Schmid in der 24. Minute zum 0:3 traf, war die Gegenwehr der Eintracht weitestgehend gebrochen. Wacker kontrollierte das Spiel fortan souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
In einer zähen und defensiv geprägten Partie in Winterstettenstadt entschied ein einziger Treffer über Sieg und Niederlage. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei die Gäste das glücklichere Händchen hatten. Marco Heckenberger erzielte in der 30. Minute das goldene Tor zum 0:1. Die Hausherren versuchten in der zweiten Halbzeit alles, um den Ausgleich zu erzwingen, bissen sich aber am stabilen Abwehrriegel der SG Warthausen/Birkenhard die Zähne aus.
Die SG Attenweiler/Oggelsbeuren feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Jannik Liebhart stellte bereits in der 14. Minute die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber blieben spielbestimmend und erhöhten durch Patrick Rief (32.) noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0. In der zweiten Hälfte ließ die SG nichts mehr anbrennen, und Fabian Maurer machte in der 60. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar. Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die kompakt stehende Heimelf.
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In Schwendi sahen die Zuschauer eine Partie, die der SV Burgrieden im zweiten Durchgang noch zu seinen Gunsten drehen konnte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 17. Minute durch Christian Stier mit 1:0 in Führung. Dieser knappe Vorsprung hielt bis weit in die zweite Halbzeit, ehe die Gäste zur Aufholjagd bliesen. Pascal Gietl markierte in der 57. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Ivan Pavicar in der 69. Minute der entscheidende Treffer zum 1:2-Auswärtssieg gelang.
Die Reserve aus Sulmetingen sicherte sich einen verdienten Heimsieg, bei dem Elias Werz zur prägenden Figur wurde. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Tobias Wilhelm die Hausherren in der 52. Minute in Führung. Werz baute den Vorsprung in der 78. Minute auf 2:0 aus. In der Schlussphase wurde es kurzzeitig noch einmal spannend, als Timo Bayer (85.) durch ein unglückliches Eigentor den Gästen den Anschluss ermöglichte. Doch erneut Elias Werz machte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand alles klar.
Vor 80 Zuschauern entführte die Spielgemeinschaft aus Reinstetten und Hürbler drei Punkte. Die Gäste gingen bereits in der 11. Minute durch Lukas Schafitel in Front. Kurz vor dem Pausentee gelang Jason Natterer (44.) der wichtige Ausgleich für die Heimelf. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gäste jedoch kaltschnäuziger: Jan Binanzer stellte in der 67. Minute die Weichen wieder auf Sieg, bevor Florian Laubheimer in der 76. Minute den Deckel auf den 1:3-Auswärtserfolg setzte.
Ein wahres Spektakel mit einer dramatischen Schlussphase bekamen die Fans bei der SG Rot/Haslach zu sehen. Die Hausherren schienen die Partie lange Zeit im Griff zu haben. Marc Martin traf doppelt (29., 38.), unterbrochen durch den zwischenzeitlichen Ausgleich von Marcel Schwarzmann (36.). Als Frank Martin in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte, glaubten viele an die Entscheidung. Doch der SV Baustetten bewies eine unglaubliche Moral: Maximilian Netzer avancierte zum Retter der Gäste und glich mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 120 Sekunden (67., 69.) zum 3:3-Endstand aus.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Dettingen zu sehen. Die Sportfreunde aus Bronnen fanden über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die entfesselte Heimelf. Alexander Mayer (3., 32.) und Marius Dolp (18., 22.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit mit jeweils zwei Treffern für eine uneinholbare 4:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, schraubten das Ergebnis aber durch Dominik Kalbrecht (59.) und Jaden Schwarz (89.) auf den deutlichen 6:0-Endstand hoch.
In einer ereignisreichen Partie sicherte sich die SGM Tannheim/Aitrach den Heimsieg. Niklas Villinger brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung. Ein Knackpunkt war die 44. Minute, als Berkheims Michael Häfele nach einem Foul die Rote Karte sah. In Unterzahl geriet Berkheim weiter unter Druck, erneut Niklas Villinger (68.) erhöhte auf 2:0. Zwar kam der BSC durch Clemens Schneider (76.) noch einmal ran, doch in der Schlussphase machten Florian Villinger (89.) und Jan Osterried (90.+2) alles klar zum 4:1-Sieg.
In Biberach stand ein Mann im Mittelpunkt: Laith Eisler. Er eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen, was Selim Altinsoy (7.) jedoch postwendend ausglich. Danach folgte die große Show von Eisler: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (19.), dann erhöhte er noch vor der Pause (36.) auf 3:1 und machte damit seinen Hattrick perfekt. Ellwangen warf in der Schlussphase alles nach vorne, kam durch Moritz Paulus (82.) aber lediglich zum Anschlusstreffer. Türkspor rettete den knappen 3:2-Vorsprung über die Zeit.
Der FC Blau-Weiß Bellamont gab sich vor heimischem Publikum keine Blöße und feierte einen ungefährdeten Sieg. Benjamin Miller stellte in der 18. Minute die Weichen auf Sieg, bevor Patrick Mohr kurz vor der Pause (42.) auf 2:0 erhöhte. Auch im zweiten Durchgang blieb Bellamont spielbestimmend. Erneut Benjamin Miller (55.) mit seinem zweiten Treffer und Fabian Vogel in der 72. Minute sorgten für den deutlichen 4:0-Endstand, gegen den Kirchdorf an diesem Tag kein Rezept fand.
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