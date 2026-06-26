Altonas Top-Scorer bleibt in der Regionalliga

Tobinski war in der vergangenen Saison der Topscorer der Altonaer. Acht Tore und zwölf Vorlagen standen für den gebürtigen Kieler zu Buche. Hinzu kam eine außergewöhnliche Verfügbarkeit: In 34 Regionalliga-Partien verpasste Tobinski lediglich 15 Minuten, 32-mal stand er über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Mit 3.045 Minuten führte er sogar die Einsatzliste der gesamten Liga an.

Sportlich sieht Hartmann in Tobinski ein Profil, das dem Kader bislang gefehlt habe. „Mit ihm gewinnen wir einen Stürmer hinzu, der ein außergewöhnliches Profil mitbringt. Er verfügt über enorme körperliche Präsenz, große Robustheit und eine Wucht, die in dieser Form bislang in unserem Kader gefehlt hat“, erklärt der Sportliche Leiter. Tobinski solle mit Mentalität, Präsenz und Qualität „eine wichtige Rolle“ in der Mannschaft einnehmen.

In den Vereinsmedien spricht Weiches Sportlicher Leiter Dominic Hartmann von einem besonderen Transfer: „Wir sind sehr glücklich, dass sich Rasmus trotz des großen Interesses anderer Vereine für unseren Weg entschieden hat. Das zeigt, dass er von unseren sportlichen Vorstellungen und den Perspektiven bei uns überzeugt ist.“

Auch Trainer Tim Wulff hatte den Angreifer nach Vereinsangaben schon länger im Blick. „Es ist super, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass sich Rasmus für uns entschieden hat. Er kann in der neuen Saison ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden“, sagt Wulff. Sein Urteil fällt klar aus: „Mit Rasmus haben wir einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er ist ein absoluter Vollblutstürmer.“

Tobinski sieht Weiche als „guten Fit“

Auch Tobinski selbst begründet seinen Wechsel ausführlich. „Weiche und insbesondere Tim haben sich schon frühzeitig und stetig um mich bemüht. Das gefällt jedem Spieler“, sagt der Stürmer in den Vereinsmedien. In den Gesprächen habe er gemerkt, dass er beim SC Weiche eine wichtige Rolle übernehmen könne. „Nachdem mir das in Altona gut gelungen ist, wollte ich für meinen nächsten Schritt diese Erfahrung mitnehmen und noch weiter ausbauen. Flensburg ist dahingehend ein guter Fit.“

Dass Tobinski dem Norden erhalten bleibt, spielte ebenfalls eine Rolle. Der frühere Nachwuchsspieler von Holstein Kiel und dem FC St. Pauli betont: „Schließlich bleibe ich dem Norden erhalten. Ich freue mich, weiterhin die Nähe zu meiner Familie und Freunden in Kiel und Hamburg aufrechterhalten zu können.“ An die Fans richtet er zudem bereits eine Ansage: „Auf eine sportlich erfolgreiche Saison, in der ich Euch verspreche, immer alles auf dem Rasen zu lassen!“

Für Tobinski ist es die nächste Station nach einem ungewöhnlichen Weg. Nach seiner Zeit bei Eutin 08 ging es für ihn für vier Jahre in die USA, wo er für die College-Teams Florida International University Panthers und Vermont Catamounts spielte. Nach der Rückkehr lief er zunächst für FC Kilia Kiel auf, ehe er bei Altona 93 zum Leistungsträger wurde. Für den AFC bestritt Tobinski 100 Pflichtspiele und erzielte 59 Tore.

Nun bleibt Altonas Topscorer trotz des Abstiegs auf Regionalliga-Niveau. Für Weiche ist Tobinski der siebte externe Zugang - und einer, der seine neue Mannschaft bereits kennt: In vier Duellen gegen Flensburg traf der Stürmer dreimal.