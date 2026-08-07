Altona wirft Titelverteidiger HEBC raus - Glinde stolpert deutlich

Der Freitagabend in der 1. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg verlief weitgehend nach Plan. Die ganz großen Sensationen blieben aus, viele Favoriten erledigten ihre Aufgaben souverän. Dennoch hatte der Abend seine Geschichten: Altona 93 gewann das Oberliga-Duell bei HEBC Hamburg mit 3:1 und warf damit den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb. TSV Glinde scheiterte als Bezirksligist deutlich beim klassentieferen SV Billstedt-Horn. Und SV Bergstedt lieferte beim 7:6 gegen FC Winterhude Hamburg das Ergebnis des Abends.
Für die Oberligisten war es insgesamt ein stabiler Pokalstart. Die TuS Dassendorf gewann beim FSV Geesthacht mit 4:1, TuRa Harksheide setzte sich bei SC Alstertal/Langenhorn mit 5:1 durch, TBS Pinneberg siegte bei TuS Osdorf mit 3:0. Auch SC Victoria ließ beim 4:0 gegen VfL 93 Hamburg nichts anbrennen.
Das prominenteste Spiel des Abends stieg bei HEBC. Der amtierende Pokalsieger, der am 1. September im DFB-Pokal im Volksparkstadion auf Borussia Dortmund trifft, ist im Hamburger Wettbewerb bereits ausgeschieden. Altona 93 gewann auswärts mit 3:1 und holte sich damit wichtiges Selbstvertrauen.
Für HEBC ist das Pokal-Aus sportlich ein Dämpfer, auch wenn der große BVB-Abend natürlich weiter über allem steht. Für Altona dagegen kommt der Erfolg zur richtigen Zeit. Nach dem durchwachsenen Oberliga-Start ist ein Sieg beim Titelverteidiger ein Signal, dass die Mannschaft im Pokalmodus liefern kann.
Mehrere Favoriten wurden ihrer Rolle deutlich gerecht. ETSV Hamburg gewann bei Hamm United FC mit 8:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Concordia Hamburg löste die Aufgabe beim Escheburger SV mit 7:0 ebenfalls sehr souverän. Auch SportClub Feine Ukraine zog mit einem 7:0 bei TSG Bergedorf klar in die nächste Runde ein.
Torreiche Siege gab es auch für SC Hansa 11, der SV Este 06/70 mit 12:1 bezwang, und für FC Bergedorf 85, der beim SC Hamm 6:2 gewann. SC Poppenbüttel besiegte den Lemsahler SV mit 6:1, Meiendorfer SV setzte sich beim SC Sperber mit 5:2 durch.
Eine der auffälligsten Überraschungen war das Aus von TSV Glinde. Der Bezirksligist verlor beim klassentieferen SV Billstedt-Horn deutlich mit 0:4. In einem Pokalabend ohne ganz große Sensationen war das einer der klarsten Ausreißer gegen die Papierform.
Das wildeste Ergebnis lieferte Bergstedt. Beim 7:6 gegen Winterhude fielen 13 Treffer in der regulären Spielzeit. Es war kein Elfmeterschießen, sondern ein Pokalspiel, das offenbar komplett offen geführt wurde. Genau solche Partien machen die frühe Pokalrunde aus: viele Tore, wenig Kontrolle, maximaler Unterhaltungswert.
Ebenfalls knapp weiter kamen Rahlstedter SC beim 3:2 gegen Lauenburger SV, TSV Reinbek beim 2:1 gegen HafenCity FC, VfL Lohbrügge beim 2:1 gegen SV Nettelnburg/Allermöhe und HFC Falke beim 2:1 bei Nordlichter im NSV.
USC Paloma steht ebenfalls in der nächsten Runde. Das Spiel bei SV Friedrichsgabe wurde mit 2:0 für Paloma gewertet, weil der Gegner nicht antrat. Sportlich musste der Oberligist damit nicht eingreifen, kann aber die nächste Runde einplanen.
Weiter sind außerdem Oststeinbeker SV nach einem 5:4 bei BFSV Atlantik 97, SV Grün-Weiss Eimsbüttel nach dem 2:0 beim Hoisbütteler SV, Hetlinger MTV nach dem 2:0 beim SC Ellerau, SC Condor Hamburg nach dem 3:1 bei Eintracht Lokstedt, Gencler Birligi Elmshorn nach dem 2:1 beim Rissener SV und SC Nienstedten nach dem 3:0 gegen TuS Germania Schnelsen.
Der Freitagabend hat damit vor allem eines gezeigt: Die Favoriten sind früh wach. Die große Pokal-Erdbebenrunde blieb aus. Aber mit Altonas Sieg bei HEBC, Glindes Aus in Billstedt-Horn und dem 7:6 von Bergstedt gab es genug Geschichten für einen Abend, an dem der Pokal trotzdem wieder seine eigene Sprache gesprochen hat.
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