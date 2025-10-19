Altona siegt furios – Meppen bleibt oben dran – Schöningen trumpft auf

Der 15. Spieltag der Regionalliga Nord endete heute mit drei spannenden Begegnungen. Während der SV Meppen mit einem knappen Sieg in Bremen den Anschluss an die Spitze hält, gelang Altona 93 ein spektakulärer Auswärtserfolg beim FC St. Pauli II. Der FSV Schöningen feierte zudem einen wichtigen Sieg im Duell mit dem HSC Hannover.

Das Duell vor 1650 Zuschauern begann denkbar schlecht für Emden: Bereits in der 5. Minute sah Michael Chukwuemeka Igwe nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Gäste nutzten die Überzahl eiskalt. Moritz Brinkmann traf in der 10. Minute zur Führung, Tom Gaida legte in der 40. Minute das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte David Schiller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2, doch Max Wegner stellte in der 52. Minute den alten Abstand wieder her.

Vor 417 Zuschauern erwischten die Gäste aus Hannover den besseren Start in die zweite Halbzeit. Alexander Vogel brachte 96 II in der 50. Minute in Führung und erhöhte in der 79. Minute auf 2:0. Franz Roggow traf in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 3:0. Princewill Mbock sorgte in der 95. Minute mit dem 1:3 zumindest für Ergebniskosmetik. Hannover klettert mit dem Auswärtssie, während Bremen II nach der sechsten Saisonniederlage weiter im Mittelfeld steckt.

Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das lange torlos blieb. Die Gäste aus Hamburg schwächten sich in der 66. Minute, als Omar Megeed mit Gelb-Rot vom Platz musste. Lübeck drückte in der Schlussphase – und wurde belohnt: Stylianos Kokovas verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg.

Vor 1024 Zuschauern erwischte Oldenburg einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute traf Julian Boccaccio zur Führung, in der 19. Minute legte er das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Mats Facklam in der 44. Minute auf 3:0. Flensburg bäumte sich spät auf: Dominic Hartmann verkürzte in der 81. Minute per Foulelfmeter auf 1:3, und Marshall Faleu traf in der 84. Minute zum 2:3. Trotz des späten Drucks der Gastgeber brachte der VfB den Vorsprung über die Zeit und ist nach dem zwölften Saisonsieg der Tabellenführer.

Vor 1205 Zuschauern zeigte Drochtersen/Assel, warum die Mannschaft in dieser Saison zu den Topfavoriten zählt. Schon nach zehn Minuten brachte Haris Hyseni die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte der Torjäger erneut, ehe Allah Aid Hamid in der 18. Minute das 3:0 folgen ließ. Die Lübecker Defensive fand in dieser Phase kaum Zugriff und wirkte überfordert. Nach der Pause setzte Drochtersen seinen Offensivdrang fort: Liam Giwah traf in der 51. Minute zum 4:0. Der VfB Lübeck kämpfte sich noch einmal kurz zurück – Manuel Farrona-Pulido verkürzte in der 60. Minute, doch Allah Aid Hamid stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her. Fabian Istefo gelang in der 76. Minute zwar das 5:2, doch Drochtersen hatte noch nicht genug. Jannes Wulff (81.) und Philipp Aue (89.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Ein Spiel, das keiner so schnell vergessen wird. Lohne führte durch Tore von Sandro Heskamp (8.), Martin Kobylanski (21.) und Thorsten Tönnies (50.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch Norderstedt kämpfte sich zurück: Manuel Brendel traf in der 58. Minute, Jonas Behounek verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2, ehe Lukas Felix Krüger in der dritten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich erzielte. Lohne vergab damit einen sicher geglaubten Sieg, während Norderstedt mit großem Kampfgeist einen wichtigen Punkt erkämpfte. ---

Im Hamburger Stadtduell erlebten 555 Zuschauer ein torreiches und emotionales Spiel. Die St. Pauli-Reserve startete stark: Romeo Aigbekaen brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, und nur zwei Minuten später erhöhte Marwin Schmitz auf 2:0. Doch Altona schlug sofort zurück – Max Düwel traf in der 33. Minute zum Anschluss, ehe Tayfun Can in der 39. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte sich die Partie komplett: In der 53. Minute unterlief St. Paulis Oleg Skakun ein Eigentor, das Altona erstmals in Führung brachte. Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 4:2-Auswärtssieg. ---

Vor 417 Zuschauern setzte sich der SV Meppen in einer intensiven Partie knapp mit 1:0 durch. Oliver Schmitt erzielte in der 40. Minute den Treffer des Tages. Bremen hielt kämpferisch dagegen, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Meppen feierte damit den elften Saisonsieg und schiebt sich mit 35 Punkten bis auf einen Zähler an das Spitzenduo Oldenburg und Drochtersen/Assel heran. Der Bremer SV bleibt mit 17 Punkten im unteren Mittelfeld. ---

In Hannover sahen die Zuschauer ein temporeiches Spiel zweiter Aufsteiger mit drei Treffern binnen 41 Minuten. Philipp Harant brachte Schöningen in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Finn-Louis Kiszka glich bereits in der 22. Minute für den HSC aus. Nach der Pause nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Erneut Philipp Harant traf in der 58. Minute, Christian Skoda legte nur drei Minuten später in der 61. Minute nach.

