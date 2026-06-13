Altona 93 verpflichtet Talent von der TuS Dassendorf

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Colin Haupt wechselt von der TuS Dassendorf an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und wird künftig das Trikot des Regionalliga-Absteigers tragen. Damit setzt der AFC seine Kaderplanung weiter fort und holt einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat.
Haupt kam für Dassendorf in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Hamburg auf 15 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen. In der Vorsaison hatte er ebenfalls bereits erste Einsätze für die TuS gesammelt. Laut FuPa-Profil stehen in seiner erfassten Laufbahn insgesamt 33 Spiele, 19 Tore und drei Assists. Besonders auffällig war seine Zeit in der U19 des VfL Lohbrügge, wo er sich unter anderem auf Regionalliga-Niveau präsentierte und in elf Spielen zehn Tore erzielte.
Der Wechsel nach Altona passt in die bisherige Linie des AFC. Der Klub holt in diesem Sommer nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch junge Akteure mit Entwicklungspotenzial, die in einem ambitionierten Umfeld den nächsten Schritt machen sollen. Haupt bringt genau dieses Profil mit: Oberliga-Erfahrung, offensive Qualität aus der Jugend und die Chance, sich bei einem großen Hamburger Amateurklub weiterzuentwickeln.
Der Zugang selbst nennt die besondere Atmosphäre an der Adolf-Jäger-Kampfbahn als wichtigen Grund für seine Entscheidung. „Ich habe Bock, meine Qualitäten in die Mannschaft einbringen zu können und freue mich auf eine einzigartige Atmosphäre, diese ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich für diesen Verein entschieden habe“, wird Haupt in den Vereinsmedien zitiert.
Für Altona ist Haupt der nächste Baustein in einem Kader, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord neu zusammengestellt wird. Zuvor hatte der AFC unter anderem bereits Tom Müller, Abdul Gafar Rauf, Emin Leon Brobbey und Benedict Klimmek vorgestellt.
Haupt erweitert diese Gruppe um ein weiteres entwicklungsfähiges Profil. Nach seiner Zeit bei der TuS Dassendorf kommt er aus einem Umfeld, das in der Oberliga regelmäßig hohe Ansprüche formuliert. Bei Altona soll er nun helfen, den Neuaufbau mit Tempo, Qualität und Hunger zu füllen.
Die Verpflichtung zeigt erneut, dass Altona den Kader breit anlegt. Erfahrung, Defensive, Torgefahr und junge Entwicklungsspieler werden Schritt für Schritt zusammengeführt. Haupt ist dabei kein fertiger Startransfer, sondern ein Spieler, der in einem starken Umfeld wachsen kann - und genau das macht die Personalie interessant.
Für die TuS Dassendorf ist es ein weiterer Abgang in einem Sommer des massiven Umbruchs. Für Altona 93 ist es der nächste Zugang mit klarer Perspektive. Der AFC sammelt weiter Bausteine für eine Mannschaft, die nach dem Abstieg möglichst schnell wieder oben in der Oberliga Hamburg mitspielen soll.
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