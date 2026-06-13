Altona 93 verpflichtet Talent von der TuS Dassendorf Altona 93 verpflichtet Colin Haupt von der TuS Dassendorf. Der junge Mittelfeldspieler bringt Oberliga-Erfahrung und eine starke Jugendbilanz mit. von red · Heute, 07:29 Uhr · 0 Leser

Die Zugänge im Blick. – Foto: Imago Images

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Colin Haupt wechselt von der TuS Dassendorf an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und wird künftig das Trikot des Regionalliga-Absteigers tragen. Damit setzt der AFC seine Kaderplanung weiter fort und holt einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Haupt kam für Dassendorf in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Hamburg auf 15 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen. In der Vorsaison hatte er ebenfalls bereits erste Einsätze für die TuS gesammelt. Laut FuPa-Profil stehen in seiner erfassten Laufbahn insgesamt 33 Spiele, 19 Tore und drei Assists. Besonders auffällig war seine Zeit in der U19 des VfL Lohbrügge, wo er sich unter anderem auf Regionalliga-Niveau präsentierte und in elf Spielen zehn Tore erzielte.

Haupt freut sich auf die Atmosphäre Der Wechsel nach Altona passt in die bisherige Linie des AFC. Der Klub holt in diesem Sommer nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch junge Akteure mit Entwicklungspotenzial, die in einem ambitionierten Umfeld den nächsten Schritt machen sollen. Haupt bringt genau dieses Profil mit: Oberliga-Erfahrung, offensive Qualität aus der Jugend und die Chance, sich bei einem großen Hamburger Amateurklub weiterzuentwickeln. Der Zugang selbst nennt die besondere Atmosphäre an der Adolf-Jäger-Kampfbahn als wichtigen Grund für seine Entscheidung. „Ich habe Bock, meine Qualitäten in die Mannschaft einbringen zu können und freue mich auf eine einzigartige Atmosphäre, diese ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich für diesen Verein entschieden habe“, wird Haupt in den Vereinsmedien zitiert.