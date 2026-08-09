Altona 93 verpflichtet den nächsten Stürmer

Das ist Marijo Saric. – Foto: Eintracht Norderstedt

Altona 93 legt in der Offensive noch einmal nach. Marijo Saric wechselt von TuRa Harksheide zum AFC und verstärkt damit den Angriff des Oberligisten. Der Stürmer bringt ordentliche Werte mit.

Saric, der mit 23 Jahren noch lange am Ende seiner Entwicklung steht, selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. In den Vereinsmedien sagt der Angreifer: „Ich bin sehr glücklich und stolz, ab sofort für Altona 93 auflaufen zu dürfen und mein Können unter Beweis zu stellen.“

Gerade für die Oberliga Hamburg ist seine Quote interessant. Für Harksheide, den Niendorfer TSV und Hamm United FC sammelte Saric zusammen 49 Oberliga-Einsätze und erzielte dabei 18 Treffer. In der vergangenen Saison kam er für Harksheide auf 19 Spiele und sechs Tore, zuvor hatte er unter anderem für FC Eintracht Norderstedt II in der Landesliga Hammonia zehn Treffer in 22 Partien erzielt.

Altona 93 hat einen weiteren Zugang vorgestellt. Muhamed Ajruli wechselt vom ETSV Hamburg an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und verstärkt damit den Kader des Traditionsvereins. Auf Instagram begrüßte Altona den Spieler mit den Worten: „Jeder braucht einen Mo im Team.“

Besonders die Atmosphäre beim AFC reizt ihn. „Auf unsere Zuschauer und die Stimmung im Stadion freue ich mich sehr. AFC ist ein Verein, für den es sich lohnt zu kämpfen und das möchte ich auf dem Platz zeigen! Bis bald liebe AFC-Fans!“, erklärt Saric weiter.

Ajruli selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Altona 93 ist ein Verein mit großer Tradition und einer besonderen Atmosphäre. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein, hart zu arbeiten und gemeinsam mit der Mannschaft sowie den Fans viele erfolgreiche Momente zu erleben“, wird der Zugang vom Verein zitiert.

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

Eine zusätzliche Rolle spielt für Ajruli offenbar auch das vertraute Umfeld. „Dass ich wieder unter Rosi und Hubi spielen darf, freut mich besonders. Wir haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet, und ich freue mich darauf, da weiter zu machen“, erklärt er weiter.

Für Altona 93 ist der Wechsel ein weiterer Baustein in einem ambitionierten Sommer. Der AFC war bereits mit einem 2:1-Erfolg beim FC Süderelbe in die neue Saison der Oberliga Hamburg gestartet und hatte dabei direkt ein erstes Zeichen gesetzt. Nun kommt mit Ajruli ein Spieler dazu, der zuletzt beim neu formierten ETSV Hamburg unter Vertrag stand.

Altona 93 startet als Top-Favorit in die Oberliga

Der Blick auf die FuPa-Umfrage ist eindeutig: Altona 93 geht als Top-Favorit in die neue Saison der Oberliga Hamburg. Der Absteiger aus der Regionalliga Nord steht damit direkt unter Beobachtung. Nach dem bitteren Gang zurück in Hamburgs höchste Amateurklasse hat sich am Adolf-Jäger-Kampfbahn-Umfeld viel verändert. Der neue Trainer Jan-Philipp Rose übernimmt eine Mannschaft, die personell deutlich umgebaut wurde und sofort wieder oben angreifen soll.

Auf der Zugangsseite stehen 20 Namen, darunter externe Verstärkungen, Rückkehrer, interne Kaderaufrücker und das neue Trainerteam. Demgegenüber stehen 15 Abgänge. Der AFC ist damit nicht nur wegen seines Namens einer der spannendsten Klubs der neuen Saison, sondern auch wegen der Frage, wie schnell aus dem neu sortierten Kader eine eingespielte Mannschaft wird.

Rose bringt ETSV-Achse mit

Auffällig ist vor allem der Block vom ETSV Hamburg. Mit Tom Müller, Abdul Gafar Rauf und Luis Jahraus kommen gleich mehrere Spieler vom amtierenden Oberliga-Meister. Dazu wechseln Rose selbst und Hubertus Reinecke vom ETSV an die AJK. Altona holt damit nicht nur Qualität aus einer erfolgreichen Mannschaft, sondern auch Impulse aus einem Umfeld, das die vergangene Oberliga-Saison geprägt hat.

Weitere prominente Zugänge sind Colin Haupt von der TuS Dassendorf, Michael Kobert ebenfalls von der TuS, Maximilian Kofi Konadu Addai vom TSV Sasel, Emin Leon Brobbey vom FK Nikola Tesla und Evailton Braima Martins Fernandes vom SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Hinzu kommen Benedict Klimmek vom FC Eddersheim, Benedict Chandra vom 1. SC Göttingen 05, Victor Schmidtner vom FC St. Pauli und Fyn Lewinski vom VfB Lübeck.

Mit Lawrence Schön kehrt zudem ein bekanntes Gesicht zurück. Auch Peer Ewerbeck aus Altonas Zweiter sowie Johann Walter, Arien Abazi, Ehsan Sayami und Julian Böcker stehen auf der Zugangsseite. Der Kader wirkt damit breiter, jünger und gleichzeitig mit Spielern ergänzt, die bereits in ambitionierten Strukturen unterwegs waren.

Mehrere Regionalliga-Spieler sind weg

Der Umbruch war nach dem Abstieg zu erwarten. Dennoch wiegt die Liste der Abgänge schwer. Nikolas Wulf wechselt zum FC Kilia Kiel, Rasmus Tobinski zum SC Weiche Flensburg 08, Emmanuel Ntsiakoh, Deniz Hasan Yilmaz und Emmanuel Appiah zum VfB Lübeck. Moritz Bennet Grosche schließt sich dem SV Todesfelde an, Stephan Wemakor dem Eimsbütteler TV.

Dazu kommen Elmin Mekic zum Lüneburger Sport-Klub Hansa, Marcell Sobotta zum Oldenburger SV 1865, Michel Dorow zum TSV Buchholz 08, Philip Stefaniuk zu Vorwärts/Wacker und Keenon Christopher Johannes Erfurth zum SV Eichede. Moritz Göttel, Abdul Koudousse Saibou und Nils Brüning sind derzeit vereinslos.

Damit verliert Altona einige Spieler, die den Regionalliga-Kader geprägt haben. Gleichzeitig entsteht Raum für einen Neuaufbau, der klar auf die Anforderungen der Oberliga zugeschnitten ist. Genau darin liegt die Herausforderung: Der AFC muss die Qualität des Kaders schnell in Ergebnisse übersetzen.

Auftakt direkt mit Prüfsteinen

Das Startprogramm hat es in sich. Am ersten Spieltag reist Altona zum FC Süderelbe. Das ist direkt ein anspruchsvoller Auftakt gegen einen Klub, der sich selbst deutlich verstärkt hat. Eine Woche später kommt der TSV Sasel an die AJK. Spätestens am dritten Spieltag wartet dann ein echtes Topspiel: Altona gastiert bei der TuS Dassendorf.

Auch danach bleibt es interessant. Am vierten Spieltag empfängt der AFC FC Teutonia 05 Ottensen, am fünften Spieltag geht es zu Concordia Hamburg. Für einen Top-Favoriten ist das ein Programm, das früh Antworten liefern kann. Wer aufsteigen will, muss in solchen Spielen zeigen, wie stabil die neue Mannschaft bereits ist.

Favoritenrolle mit Druck

Altona 93 bringt alles mit, was einen Favoriten ausmacht: den Namen, die Strahlkraft, die Regionalliga-Erfahrung, ein starkes Umfeld und einen prominent umgebauten Kader. Gleichzeitig ist die Oberliga Hamburg keine Liga, in der sich Ansprüche allein über Namen erfüllen lassen.

Die TuS Dassendorf hat sich ebenfalls massiv neu aufgestellt, der FC Süderelbe hat kräftig beim Meister ETSV zugeschlagen, der TSV Sasel holte viel Erfahrung, Vorwärts/Wacker kommt mit Euphorie und einem starken Kader hoch. Die Konkurrenz ist breit.

Für Altona bedeutet das: Die Favoritenrolle ist berechtigt, aber sie muss vom ersten Wochenende an bestätigt werden. Der Abstieg aus der Regionalliga hat den Druck nicht kleiner gemacht. Er hat ihn nur verändert. Jetzt geht es darum, sofort wieder eine Mannschaft zu formen, die in der Oberliga nicht nur mithalten, sondern vorangehen kann.

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