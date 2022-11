Die Mannschaftskollegen feiern ihren Altonaer Torschützen Michael Gries (mi., Nr. 11). – Foto: Christian Küch

Altona 93 siegt abgeklärt gegen TuRa Harksheide Trotz großer Rotation fuhren die Altonaer den nächsten Saisonsieg ein.

Der Aufsteiger TuRa Harksheide schlug sich in der Oberliga bisher ganz gut. Dafür, dass das Team von Trainer Jörg Schwarzer aus der Landesliga kommt, sollte man das durchaus anerkennen können. Doch der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist nicht groß. Deshalb wäre es für die Norderstedter schon wichtig gewesen, nach zuletzt drei sieglosen Partien am besten an diesem Wochenende in Altona einen Drei-Punkte-Erfolg einzufahren. Doch der AFC war vor 890 Zuschauern der klare Favorit. Es sollte für die TuRaner demnach nicht einfach werden. Besser gesagt: Die „93er“ wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Schon vor dem Anpfiff sorgte Altona-Trainer Andreas Bergmann für eine kleine Überraschung. Denn Leistungsträger wie Goalgetter Kevin Prinz von Anhalt und Innenverteidiger Yannick Petzschke nahmen zunächst nur auf der Auswechselbank ihre Position ein. Armel Gohoua stand gar nicht erst im 18er Kader. Marcus Borgmann fiel zudem verletzungsbedingt aus. Wie man hört, habe sich der Stürmer eine Bänderverletzung zugezogen. Es wird vermutet, dass der Akteur wohl für etwa neun Wochen nicht spielen kann. Das Kalenderjahr 2022 scheint für Borgmann aus sportlicher Sicht gelaufen zu sein. Ansonsten waren beide Teams aber personell ganz gut aufgestellt.



Altona macht das Spiel

Die erste Halbzeit gestaltete sich ziemlich einseitig. Zwar musste man den Gästen aus Norderstedt schon auch attestieren, dass sie ihr Spiel umsetzten und aktiv in den Zweikämpfen waren, allerdings standen sie sehr tief. Sie lauerten lediglich auf Umschaltsituationen und ließen die Altonaer kommen. Doch konnten sie mal einen Konter fahren, ist der vorne entweder nicht gezündet oder er wurde sehr gut von der Hintermannschaft der 93er wegverteidigt. Besonders positiv auffällig dabei war Theo Aljoscha Behrmann, der die AFC-Defensive vollkommen im Griff hatte und alles wegräumte, was über ihn laufen sollten. Auf der anderen Seite konnte, abgesehen von ein paar kleinen Schwierigkeiten, weil der Platz so extrem seifig war, der TuRaner Keeper Aboubakar Siriki Fofana teilweise sogar sehr gut überzeugen. Der Schlussmann brachte den wirklich im Kollektiv gut spielenden und drückenden AFC ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Das auch in der 17. Minute als Altona 93, nachdem Narek Abrahamyan von Yannick Fischer im Strafraum gefällt wurde, einen Foulelfmeter zugesprochen bekam. Dabei wollte Yannick Fischer seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß stibitzen, kam zu spät und traf dann nur das Bein des Angreifers. Das war klar. Da gab es auch keine Diskussion. Prince Hüttner legte sich den Ball auf dem Punkt zurecht und trat zum Strafstoß an. Der Altonaer schoss die Kugel aus elf Metern scharf auf das Tor, doch Keeper Aboubakar Siriki Fofana packte eine verdammt starke Parade aus und verhinderte somit die Führung der Hausherren.

TuRa-Keeper Aboubakar Siriki Fofana hielt stark. Unter anderem in dieser Szene den Elfmeter von Prince Hüttner. – Foto: Olaf Both





Auch in der restlichen ersten Halbzeit lief es genauso weiter. Der Altonaer FC drückte und erspielte sich teilweise echt gute Gelegenheiten. Doch die Führung sollte nicht klappen. Eben auch unter anderem wegen des sehr starken TuRaner Keepers. Doch das sollte dann in der 49. Minute anders aussehen. Altona war im Angriff und schon kurz nach der Mittellinie, als der Ball plötzlich verloren geglaubt schien, weil er an Yannick Fischer abprallte. Doch das Leder landete in der Zentrale bei Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers der sofort wieder auf den noch in der Vorwärtsbewegung befindlichen Michael Gries passte. Genau in die sehr enge Gasse zwischen den TuRanern Dominik Mahnke und Yannick Fischer. Michael Gries musste das Leder zunächst sogar etwas mit der Hacke mitnehmen, um es vor die eigenen Füße zu bekommen. So konnte der Altonaer Angreifer in den Strafraum eindringen. Keeper Aboubakar Siriki Fofana kam aus seinem Tor, um sich groß und den Winkel klein zu machen. Doch Michael Gries blieb cool und schoss aus 14 Metern flach rechts am Schlussmann vorbei, womit er das 1:0 für den AFC erzielte. Eine mittlerweile hochverdiente Führung für die Gastgeber. Wenn auch aus einer abseitsverdächtigen Position.

Spielszene aus der Partie Altona 93 vs. TuRa Harksheide (blau). – Foto: Christian Küch





TuRa Harksheide ist bemüht, aber es reicht nicht

In der zweiten Halbzeit, gerade nach dem Gegentor, zeigte sich dann auch das Team von TuRa Harksheide aktiver in der Offensive. Die Gäste aus Norderstedt kamen aus ihrer Deckung und versuchten, das Offensivspiel an sich zu reißen. Kurz vor seiner Auswechslung in der 53. Minute verpasste es Felix Hennings, den Ball zum Ausgleich über die Linie zu drücken. Das Leder rollte um wenige Zentimeter links am Ziel vorbei. Und das sollte nicht die einzige Gelegenheit für die Gäste bleiben. Letztendlich reichte es für sie aber nicht, um noch etwas zählbares mitzunehmen, auch wenn es ihnen gelang, die zweite Halbzeit ausgeglichener zu gestalten. Wenngleich das Team des AFC durchgehend eine leichte Überlegenheit besaß. Deshalb war dann auch der Sieg und die drei Punkte für Altona 93 vollkommen in Ordnung. Eben weil die Mannschaft von Andreas Bergmann niemals die Kontrolle verlor und während der ersten 45 Minuten das deutlich bessere Team war. Und eigentlich hätte Altona auch etwas höher gewinnen können, wenn auf Seiten von TuRa Harksheide nicht der sehr starke Torwart Aboubakar Siriki Fofana zwischen den Pfosten gestanden hätte.



Zu den nächsten Spielen: Altona 93 ist am kommenden Samstag, den 12.11.2022 um 15 Uhr beim SV Curslack-Neuengamme am Gramkowweg 5 zu Gast und TuRa Harksheide empfängt am Freitag, den 11.11.2022 um 19:30 Uhr den TuS Osdorf im collatz+schwartz Sportpark am Exerzierplatz 14-16 in Norderstedt.