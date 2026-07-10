Altona 93 präsentiert die nächsten Zugänge

Neue Spieler für Altona 93. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Altonaer FC 93 hat zwei weitere Personalien für den Neustart in der Oberliga Hamburg bekanntgegeben. Mit Fyn-Luca Lewinski schließt sich ein junger Torhüter dem AFC an. Zudem kehrt Lawrence Schön nach einem Jahr beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt an die Adolf-Jäger-Kampfbahn zurück.

Die beiden Verpflichtungen stehen für unterschiedliche Ansätze innerhalb der Kaderplanung. Lewinski bringt eine hochwertige Nachwuchsausbildung und Entwicklungspotenzial mit. Schön kennt den Verein, die Liga und das besondere Umfeld an der AJK bereits bestens. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem großen personellen Umbruch gewinnt Altona damit Jugend für das Torwartteam und zusätzliche Erfahrung für die Defensive.

Bei Altona soll Lewinski nun seine Entwicklung im Herrenfußball fortsetzen und den Konkurrenzkampf im Torwartteam erhöhen. Der junge Keeper hat dabei vor allem die besondere Atmosphäre an seiner neuen sportlichen Heimat im Blick.

Lewinski ist 19 Jahre alt und wurde über mehrere Spielzeiten im Nachwuchs des Hamburger SV ausgebildet. Anschließend führte ihn sein Weg zum VfB Lübeck, für dessen zweite Mannschaft er in der vergangenen Saison 19 Partien in der Landesliga Holstein absolvierte. Laut FuPa-Datenbank kommt der Schlussmann insgesamt auf 39 dokumentierte Einsätze.

In den Vereinsmedien sagt Lewinski: „Ich habe richtig Bock auf Altona 93 und auf die neue Saison. Der Verein hat viel Tradition und eine besondere Stimmung. Am meisten freue ich mich auf die Spiele an der AJK, die Fans und die geile Atmosphäre im Stadion.“

Damit entscheidet sich erneut ein junger Spieler bewusst für den Neuaufbau beim AFC. Die Adolf-Jäger-Kampfbahn mit ihren Fans soll dabei nicht nur Kulisse, sondern auch ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung des Torhüters werden.

Schön kehrt nach einem Jahr zurück

Bei Schön muss dagegen kaum Eingewöhnungszeit eingeplant werden. Der 29 Jahre alte Verteidiger trug bereits in den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 das Altonaer Trikot. In dieser Zeit absolvierte er 48 Oberliga-Partien für die 1. Herren und kam zusätzlich dreimal für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Im vergangenen Sommer wechselte Schön zu Vorwärts/Wacker Billstedt. Dort stand er in 26 Spielen der Oberliga Hamburg auf dem Platz und erzielte einen Treffer. Nun kehrt der Rechtsfuß nach nur einer Saison an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

„Guess who’s back“, kündigte Altona die Rückkehr in den Vereinsmedien an. Schön selbst sagt: „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich freue mich auf die Fans und die Jungs und möchte genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Mit dem Zusatz „LAP IS BACK“ macht der Rückkehrer deutlich, wie eng seine Verbindung zum AFC geblieben ist. Seine Erfahrung aus insgesamt 208 dokumentierten Herrenpartien soll einer neu formierten Mannschaft helfen, schneller Stabilität zu entwickeln.

Unterschiedliche Profile für den Neustart

Lewinski und Schön erfüllen in der Kaderplanung verschiedene Aufgaben. Der Torhüter steht für Perspektive und Entwicklung. Der Verteidiger bringt Routine, Vereinskenntnis und Erfahrung aus zahlreichen Oberliga-Spielzeiten mit.

Gerade nach dem Regionalliga-Abstieg ist diese Mischung wichtig. Altona muss eine neue Mannschaft formen, darf dabei aber nicht vollständig auf Spieler verzichten, die den Klub und die besonderen Anforderungen an der AJK kennen. Schön kann in diesem Prozess sportlich wie menschlich Orientierung geben.

Lewinski bekommt wiederum die Möglichkeit, sich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln. Der AFC vergrößert mit ihm die Auswahl zwischen den Pfosten und investiert gleichzeitig in einen jungen Spieler, der bereits regelmäßig im Herrenfußball zum Einsatz gekommen ist.

Altonas Kader nimmt damit weiter Konturen an. Nach mehreren offensiven Verpflichtungen arbeitet der Klub nun auch an der defensiven Stabilität. Ein junger Torhüter und ein erfahrener Rückkehrer sollen dabei helfen, den Neustart in der Oberliga erfolgreich zu gestalten.

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