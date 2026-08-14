Altona 93 kassiert üble Pleite im Oberliga-Topspiel bei TuS Dassendorf

Dassendorfer Spieler jubeln nach dem 4:0 Führungstreffer. Von links: Ridel Varela Monteiro (8), Lucas Irmler (21) und Fabian Graudenz (11). – Foto: IMAGO / R.Seidel Imagery

Es war als frühes Topspiel angekündigt worden - und wurde zu einer Machtdemonstration der TuS Dassendorf. Der Klub vom Wendelweg, der im Mai nur knapp die Regionalliga-Relegation verpasst hatte, gewann gegen Altona 93 mit 6:0 und übernahm damit zumindest vorläufig die Tabellenführung der Oberliga Hamburg. Nach drei Spielen steht Dassendorf bei sieben Punkten und 11:1 Toren.

Die Art und Weise dieses Sieges war dabei fast noch bemerkenswerter als das Ergebnis selbst. Manuel Farrona-Pulido eröffnete den Abend schon in der 8. Minute mit dem 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Fabian Friedemann Graudenz auf 2:0, ehe Max Düwel in der 13. Minute das 3:0 nachlegte. Altona war zu diesem Zeitpunkt bereits komplett überrollt und leistete sich wie im weiteren Verlauf der Partie zu viele und zu einfache Fehler.

Dassendorf ließ dem Regionalliga-Absteiger in der Anfangsphase kaum Zeit, überhaupt in dieses Spiel zu finden. Nach 31 Minuten traf Graudenz erneut und stellte auf 4:0. Damit war die Partie früh entschieden - und der Abend für Altona bereits vor der Pause sportlich maximal unangenehm.

Graudenz schnürt Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel ging es für Dassendorf vor allem darum, den Auftritt sauber zu Ende zu bringen. Altona musste Schadensbegrenzung betreiben, bekam aber auch das nur bedingt hin. Graudenz bestrafte wieder einen Patzer und erhöhte in der 65. Minute auf 5:0 und machte damit seinen Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt setzte Jens Nicolas Wollesen in der 86. Minute mit dem 6:0.

Für Dassendorf war es nach dem 1:1 gegen den Meister ETSV Hamburg und dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 der nächste klare Fingerzeig in Richtung Liga. Die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel hat innerhalb von zwei Spielen zehn Tore erzielt und sich nach dem verpassten Aufstiegskampf der vergangenen Saison früh wieder in eine Position gebracht, in der der Weg nach oben auch über den Wendelweg führen dürfte.

Das 6:0 gegen Altona ist dabei mehr als ein normaler Heimsieg. Gegen einen Konkurrenten, der ebenfalls zum engeren Favoritenkreis zählt, war die Deutlichkeit ein Ausrufezeichen. Dassendorf zeigte, dass die eigene Ambition nicht nur auf Namen und Kaderqualität beruht, sondern auch auf einer Frühform, die am Freitagabend kaum deutlicher hätte ausfallen können.

Altona erlebt den nächsten Rückschlag

Für Altona 93 ist die Lage nach drei Spieltagen dagegen deutlich unruhiger geworden. Der 2:1-Auftaktsieg beim FC Süderelbe hatte zunächst nach einem ordentlichen Start ausgesehen. Danach folgte jedoch das 0:2 gegen TSV Sasel - und nun dieses 0:6 in Dassendorf. Zwei Niederlagen nacheinander, 2:9 Tore nach drei Spielen und Rang 14 sind für den ambitionierten Traditionsverein viel zu wenig.

Natürlich ist eine Saison nach drei Spieltagen nicht entschieden. Aber für Altona stellen sich nach diesem Auftritt Fragen. Der Regionalliga-Absteiger wurde am Wendelweg in der Anfangsphase förmlich überfahren, fand keine Stabilität und kassierte eine Niederlage, die auch wegen der frühen Gegentor-Serie schwer wiegt.

Für Trainer Jan-Philipp Rose und seine Mannschaft geht es nun darum, schnell eine Reaktion zu liefern. Denn der Anspruch ist klar: Altona soll in dieser Liga nicht im unteren Tabellendrittel hängen, sondern um die vorderen Plätze mitspielen. Nach diesem Abend ist der Druck allerdings spürbar größer geworden.

Ein Ergebnis mit Wirkung

Der 3. Spieltag ist noch nicht komplett beendet, doch dieses Topspiel hat bereits eine klare Botschaft geliefert. Dassendorf steht mit sieben Punkten und 11:1 Toren an der Spitze, weil der Niendorfer TSV beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt nicht über ein 2:2 hinauskam. Altona dagegen muss nach der nächsten Niederlage aufpassen, nicht früh den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Dassendorf hat mit diesem 6:0 gezeigt, dass der Aufstieg in der Oberliga Hamburg in dieser Saison auch über den Wendelweg führen kann - vielleicht sogar führen muss. Für Altona war es das genaue Gegenteil: ein Abend, der nicht nur Punkte kostete, sondern in seiner Deutlichkeit lange nachwirken dürfte.