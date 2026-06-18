Altona 93 holt Victor Schmidtner vom FC St. Pauli

Das ist Victor Schmidtner. – Foto: FC St. Pauli

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Victor Schmidtner wechselt vom FC St. Pauli an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und wird künftig das Trikot des AFC tragen. Der 18-Jährige ist auf der rechten Abwehrseite zuhause und kommt aus dem Nachwuchsbereich des Kiezklubs.

Schmidtner wurde früh im Hamburger Fußball geprägt. Nach Stationen beim SC Sperber und beim Eimsbütteler TV wechselte er bereits 2013 in den Nachwuchs des FC St. Pauli. Dort durchlief er über viele Jahre die Ausbildung und war zuletzt für die U19 des Vereins eingeplant.

Damit setzt Altona seinen Kaderumbau weiter fort. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord arbeitet der Traditionsklub an einer Mannschaft, die in der Oberliga Hamburg wieder konkurrenzfähig auftreten soll. Schmidtner passt in das bisherige Bild der Transferphase: jung, entwicklungsfähig, in Hamburg ausgebildet und mit klarer Perspektive.

Schmidtner formuliert seine Vorfreude entsprechend deutlich. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei Altona 93. Der Verein hat eine große Tradition und steht für leidenschaftlichen Fußball. Ich bin stolz, jetzt das Trikot tragen zu dürfen, und kann es kaum erwarten, vor den Fans auf dem Platz zu stehen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt der Zugang in den Vereinsmedien.

Der Rechtsverteidiger bringt damit eine lange Nachwuchsschule aus einem professionellen Umfeld mit. Für Altona ist das interessant, weil der AFC nach dem Regionalliga-Abstieg nicht nur erfahrene Spieler verpflichtet, sondern auch junge Akteure einbindet, die sich im Herrenbereich weiterentwickeln wollen.

Altona baut weiter am neuen Kader

Für Schmidtner ist der Wechsel an die AJK der nächste Schritt. Der Übergang aus dem Nachwuchsbereich in den Herrenfußball ist anspruchsvoll, bietet in einem Umfeld wie Altona aber auch Chancen. Die besondere Atmosphäre, die große Anhängerschaft und die klare Erwartungshaltung können für junge Spieler ein wichtiger Entwicklungsschub sein.

Der AFC wiederum bekommt einen weiteren Baustein für die Defensive. Auf der rechten Seite kann Schmidtner Konkurrenz schaffen und sich Schritt für Schritt an die Anforderungen der Oberliga gewöhnen. Gerade nach einem Umbruch ist es für eine Mannschaft wichtig, verschiedene Profile im Kader zu haben: erfahrene Führungsspieler, Spieler im besten Fußballalter und junge Talente mit Entwicklungspotenzial.

Schmidtner gehört klar in die letzte Kategorie. Seine Ausbildung beim FC St. Pauli bringt eine gute Grundlage mit, nun soll er bei Altona den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.

Nächster Spieler mit Hamburger Weg

Der Transfer zeigt auch, dass Altona weiter stark im Hamburger Umfeld sucht. Zuletzt hatte der Klub bereits mehrere Spieler aus regionalen Zusammenhängen vorgestellt. Schmidtner kommt nun direkt vom Nachbarn aus St. Pauli und bringt eine Vita mit, die in der Stadt gut bekannt ist.

Für den 18-Jährigen geht es darum, sich in einem neuen Umfeld zu behaupten. Für Altona ist seine Verpflichtung ein weiterer Hinweis darauf, wie der Neuaufbau angelegt ist: Der AFC will nicht nur kurzfristig Qualität gewinnen, sondern auch Spieler entwickeln, die mit dem Verein wachsen können.

Die Mannschaft an der Adolf-Jäger-Kampfbahn nimmt damit weiter Form an. Und mit Schmidtner kommt ein junger Verteidiger dazu, der die große Bühne Altona nutzen möchte, um im Herrenfußball anzukommen.

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