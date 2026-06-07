Altona 93 holt neuen Torjäger für die Oberliga ltona 93 verstärkt weiter die Offensive. Mit Emin Leon Brobbey kommt ein junger Torjäger, der bei FK Nikola Tesla den Durchbruch geschafft hat. von red · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

Das ist Emin Leon Brobbey. – Foto: SC Victoria

Altona 93 hat den nächsten spannenden Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Emin Leon Brobbey wechselt von FK Nikola Tesla zum Regionalliga-Absteiger und bringt eine starke Empfehlung mit an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der 22-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 18 Tore in 30 Spielen der Oberliga Hamburg und gehörte damit zu den auffälligsten Angreifern der Liga.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Altona ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein im Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord. Nach mehreren defensiven Personalien bekommt der AFC nun einen Offensivspieler dazu, der seine Torgefahr bereits nachgewiesen hat und zugleich noch Entwicklungspotenzial mitbringt. Durchbruch bei Nikola Tesla Brobbey hatte zuvor unter anderem für SC Victoria Hamburg gespielt, schaffte seinen Durchbruch im Herrenbereich aber bei Nikola Tesla. Dort entwickelte er sich in der vergangenen Saison zu einem der wichtigsten Offensivspieler und wurde mit 18 Treffern zu einem entscheidenden Faktor im Kampf um den Klassenerhalt.

Gerade diese Mischung macht ihn für Altona interessant: Brobbey ist jung, hat aber bereits gezeigt, dass er in der Oberliga regelmäßig treffen kann. Für einen Klub, der nach dem Abstieg direkt wieder ambitioniert auftreten will, sind solche Spieler besonders wertvoll. Sie bringen nicht nur aktuelle Form mit, sondern auch die Perspektive, sich in einem stärkeren Umfeld weiterzuentwickeln. Brobbey freut sich auf die Fans Der Angreifer selbst blickt mit viel Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Altona 93. Nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Ich habe richtig Bock auf die Fans und die gemeinsame Zeit“, sagt Brobbey in den Vereinsmedien.