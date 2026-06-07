Altona 93 holt neuen Torjäger für die Oberliga

Altona 93 hat den nächsten spannenden Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Emin Leon Brobbey wechselt von FK Nikola Tesla zum Regionalliga-Absteiger und bringt eine starke Empfehlung mit an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der 22-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 18 Tore in 30 Spielen der Oberliga Hamburg und gehörte damit zu den auffälligsten Angreifern der Liga.
Für Altona ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein im Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord. Nach mehreren defensiven Personalien bekommt der AFC nun einen Offensivspieler dazu, der seine Torgefahr bereits nachgewiesen hat und zugleich noch Entwicklungspotenzial mitbringt.
Brobbey hatte zuvor unter anderem für SC Victoria Hamburg gespielt, schaffte seinen Durchbruch im Herrenbereich aber bei Nikola Tesla. Dort entwickelte er sich in der vergangenen Saison zu einem der wichtigsten Offensivspieler und wurde mit 18 Treffern zu einem entscheidenden Faktor im Kampf um den Klassenerhalt.
Gerade diese Mischung macht ihn für Altona interessant: Brobbey ist jung, hat aber bereits gezeigt, dass er in der Oberliga regelmäßig treffen kann. Für einen Klub, der nach dem Abstieg direkt wieder ambitioniert auftreten will, sind solche Spieler besonders wertvoll. Sie bringen nicht nur aktuelle Form mit, sondern auch die Perspektive, sich in einem stärkeren Umfeld weiterzuentwickeln.
Der Angreifer selbst blickt mit viel Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Altona 93. Nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Ich habe richtig Bock auf die Fans und die gemeinsame Zeit“, sagt Brobbey in den Vereinsmedien.
Damit spricht er direkt einen Punkt an, der Altona für viele Spieler attraktiv macht. Der AFC bringt auch nach dem Regionalliga-Abstieg ein besonderes Umfeld mit. Die Fans, die Tradition und die Atmosphäre rund um den Klub sind Faktoren, die in der Oberliga nicht selbstverständlich sind.
Altona hat in diesem Sommer bereits deutlich gemacht, dass der Kader schnell wieder konkurrenzfähig werden soll. Mit Tom Müller und Abdul Gafar Rauf kamen bereits Spieler vom Meister ETSV Hamburg, zudem bleibt Kapitän Michael Ambrosius an Bord. Brobbey ergänzt diese Achse nun um einen jungen, torgefährlichen Offensivspieler.
Die Richtung ist damit klar. Der AFC will nach dem Abstieg nicht lange im Mittelfeld der Oberliga ankommen, sondern eine Mannschaft formen, die oben mitspielen kann. Brobbey passt in diesen Plan, weil er Tore, Tempo und Entwicklungspotenzial mitbringt.
Für Nikola Tesla ist der Abgang dagegen sportlich schmerzhaft. Ein 18-Tore-Angreifer lässt sich nicht einfach ersetzen. Für Altona 93 ist die Verpflichtung ein weiteres Signal: Der Neuaufbau nimmt Konturen an - und die Offensive bekommt einen Spieler, der in der vergangenen Saison bereits bewiesen hat, dass er Spiele entscheiden kann.
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