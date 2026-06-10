Altona 93 holt Benedict Klimmek aus der Hessenliga

Benedict Klimmek wechselt zu Altona. – Foto: © FCE / Patrick Schuch

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Benedict Klimmek wechselt vom FC Eddersheim zum Regionalliga-Absteiger und bringt eine interessante Vita mit an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Abwehrspieler kommt aus der Hessenliga und hat in seiner Laufbahn bereits in mehreren Regionen höherklassige Amateurfußball-Erfahrung gesammelt.

Für den AFC ist es der nächste Baustein im Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord. Nach mehreren Verpflichtungen aus dem Hamburger Umfeld kommt nun ein Spieler dazu, der zuletzt außerhalb Hamburgs aktiv war, die Oberliga-Ebene aber bestens kennt. Klimmek wurde im Nachwuchs von Holstein Kiel ausgebildet und spielte dort in der Junioren-Bundesliga, ehe sein Weg in den Herrenbereich führte.

Genau das kann für Altona wertvoll werden. Der AFC muss nach dem Regionalliga-Abstieg eine Mannschaft formen, die in der Oberliga Hamburg sofort konkurrenzfähig ist. Spieler, die bereits in verschiedenen Oberliga-Umfeldern Verantwortung übernommen haben, können in einem solchen Neuaufbau Stabilität geben.

Klimmek bringt nicht nur Spielpraxis, sondern auch eine gewisse Breite an Erfahrungen mit. In Schleswig-Holstein lief er unter anderem für TSV Bordesholm, SV Todesfelde, Kilia Kiel, TSV Schilksee und Polizei SV Union Neumünster auf. Zuletzt spielte er für Eddersheim in Hessen. Damit kennt er den höherklassigen Amateurfußball aus unterschiedlichen Verbänden und Spielstilen.

Klimmek freut sich auf die AJK

Der Zugang selbst blickt mit Vorfreude auf die Aufgabe in Altona. „Ich freue mich sehr, künftig das Trikot von Altona 93 tragen zu dürfen. Die einzigartige Stimmung an der Adolf-Jäger-Kampfbahn ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt“, sagt Klimmek in den Vereinsmedien.

Der Faktor Umfeld spielt beim AFC traditionell eine große Rolle. Auch Klimmek spricht die besondere Atmosphäre direkt an: „Ich kann es kaum erwarten, diese besondere Atmosphäre bei den Spielen gemeinsam mit den Fans erleben zu dürfen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Damit passt seine Vorstellung gut in die bisherige Linie der Altonaer Personalpolitik. Der Verein sucht Spieler, die sportlich helfen, aber auch Lust auf den Klub, die Fans und die besondere Rolle der Adolf-Jäger-Kampfbahn haben.

Altonas Kader nimmt weiter Form an

Klimmek ist nicht der erste Zugang, mit dem Altona in diesem Sommer ein klares Signal setzt. Zuvor hatte der AFC unter anderem bereits Tom Müller, Abdul Gafar Rauf und Emin Leon Brobbey vorgestellt. Dazu bleibt Kapitän Michael Ambrosius dem Verein erhalten. Die Richtung ist klar: Altona will nach dem Abstieg schnell wieder eine Mannschaft aufbauen, die oben mitspielen kann.

Mit Klimmek kommt nun zusätzliche defensive Erfahrung dazu. Seine Laufbahn zeigt, dass er den Schritt in ein ambitioniertes Oberliga-Umfeld nicht erst lernen muss. Für Altona kann er damit ein Spieler sein, der sofort Stabilität und Routine einbringt.

Nächster Baustein für den Neustart

Der Wechsel aus der Hessenliga an die AJK ist deshalb mehr als eine normale Kaderergänzung. Altona holt einen Spieler, der über Jahre im höherklassigen Amateurbereich unterwegs war, Jugend-Bundesliga-Ausbildung mitbringt und nun in Hamburg eine neue Aufgabe sucht.

Für Klimmek beginnt bei Altona 93 ein neues Kapitel. Für den AFC ist seine Verpflichtung ein weiterer Hinweis darauf, dass der Neuaufbau breit angelegt ist: regionale Rückkehrer, Spieler aus erfolgreichen Hamburger Oberliga-Umfeldern, junge Torjäger - und nun ein erfahrener Defensivspieler aus der Hessenliga. Schritt für Schritt nimmt der Kader für die Mission Neustart Konturen an.