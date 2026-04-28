Altona 93 bei Weiche Flensburg in großer Abstiegsnot

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Der SC Weiche Flensburg 08 geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Das 2:0 gegen den FSV Schöningen war für die Elf von der Förde ein wichtiger Schritt, um sich auf 39 Punkte zu schieben und Rang elf zu festigen. Noch ist der Abstand nach unten nicht beruhigend groß, aber ein weiterer Erfolg würde die Lage deutlich entspannen. Gerade zuhause bietet sich nun die Chance, aus einem engen Mittelfeld ein etwas sichereres Terrain zu machen.

Altona 93 reist dagegen mit spürbarem Druck an. Das 1:3 beim SV Drochtersen/Assel war bereits die 20. Saisonniederlage, mit 22 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 18. Die Gäste müssen also dringend punkten, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter an Boden zu verlieren. Für Weiche ist es die Chance auf Abstand, für Altona fast schon ein Spiel gegen das Wegkippen – genau das macht dieses Nachholspiel so brisant.