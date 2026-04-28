Altona 93 bei Weiche Flensburg in großer Abstiegsnot

Im morgigen Nachholspiel der Regionalliga Nord steht für beide Seiten viel auf dem Spiel, auch wenn die Ausgangslage unterschiedlich ist. SC Weiche Flensburg 08 kann sich mit einem Heimsieg weiter von der Gefahrenzone entfernen, Altona 93 braucht im Abstiegskampf dringend ein Signal. Die jüngsten Ergebnisse haben die Spannung eher verschärft als beruhigt: Flensburg gewann, Altona verlor – und genau daraus zieht dieses Duell seine Wucht.
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Der SC Weiche Flensburg 08 geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Das 2:0 gegen den FSV Schöningen war für die Elf von der Förde ein wichtiger Schritt, um sich auf 39 Punkte zu schieben und Rang elf zu festigen. Noch ist der Abstand nach unten nicht beruhigend groß, aber ein weiterer Erfolg würde die Lage deutlich entspannen. Gerade zuhause bietet sich nun die Chance, aus einem engen Mittelfeld ein etwas sichereres Terrain zu machen.
Altona 93 reist dagegen mit spürbarem Druck an. Das 1:3 beim SV Drochtersen/Assel war bereits die 20. Saisonniederlage, mit 22 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 18. Die Gäste müssen also dringend punkten, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter an Boden zu verlieren. Für Weiche ist es die Chance auf Abstand, für Altona fast schon ein Spiel gegen das Wegkippen – genau das macht dieses Nachholspiel so brisant.
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