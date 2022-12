Altona 93 begrüßt „Blomkamp-Bomber“ Jeremy Wachter als neuen Stürmer Nach über sieben Jahren sucht Osdorfs Identifikationsfigur eine neue Herausforderung.

Sportlich großgeworden bei Blau-Weiß 96 Schenefeld ging es über den SV Rugenbergen II für Jeremy Wachter im Sommer 2015 an den Blomkamp zum TuS Osdorf. Dort schaffte er innerhalb kürzester Zeit das, was vielen anderen Fußballspielern in ihrer ganzen Karriere nicht gelingt. Er wurde schnell zu einer der Osdorfer Identifikationsfiguren. Jedes Kind in und um Osdorf weiß, wer Jeremy Wachter ist. Der Mittelstürmer glänzte vor allem durch seinen Torinstinkt. Mit 19 erzielten Treffern und fünf Vorlagen war der Goalgetter maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga beteiligt und verhalf dem Team, sich fest in Hamburgs höchster Amateurklasse zu etablieren. Nach sieben Jahren und insgesamt 189 Einsätzen in denen der „Blomkamp-Bomber“ beachtliche 162 Tore und 25 Vorlagen beisteuerte, trat Jeremy Wachter im vergangenen Sommer etwas kürzer. Er spielte fortan nur noch in der Bezirksliga West für die Zweitvertretung des TuS Osdorf. Weil „der Aufwand in der Oberliga zu hoch geworden“ sei, sagte der Stürmer noch vor wenigen Monaten. Dann zeigte Jeremy Wachter eben in der Bezirksliga weiter, was er kann. Nämlich Tore schießen. In der Hinserie traf er bereits 14mal ins Netz und das, obwohl er sogar einige von den bisher 17 Partien verpasste. Auch dank seiner Treffer spielt der TuS Osdorf II um die Tabellenspitze mit.



Doch künftig sucht der heute 30-Jährige eine andere, neue Herausforderung. Denn wie der Oberligist Altona 93 am ersten Weihnachtsfeiertag verkündete, ist Jeremy Wachter nun an die Adolf-Jäger-Kampfbahn gewechselt, um den Kader des AFC zu verstärken. Zu einem „Herzlich willkommen“ seitens des Clubs, wird Jeremy Wachter auf der Vereinsseite der 93er wie folgt zitiert: „Moin liebe AFCer, ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe an der AJK, auf die Fans und darauf für den AFC auflaufen zu dürfen. Ich hoffe auf eine gemeinsame erfolgreiche Zeit und kann es kaum abwarten, das erste Spiel an der AJK zu bestreiten. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis bald an der AJK.“ Wer Jeremy Wachter kennt, weiß, dass sein Torhunger bisher noch kein bisschen nachgelassen hat. Deshalb kann schon davon ausgegangen werden, dass sich die Altonaer Teammitglieder und Fans bestimmt auf die ein oder andere Bude von Jeremy Wachter freuen dürfen.