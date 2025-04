Altmühltal-Derby in Beilngries & Topspiel in Beratzhausen

Alle Begegnungen des 22. Spielwochenendes in der Kreisliga 2 gehen erst am Sonntag über die Bühne. Im Blickpunkt steht sicherlich das Duell Dritter gegen Vierter, TSV Beratzhausen gegen TV Riedenburg. Wer erhält sich die Chance auf Platz 2? Der aktuell Zweitplatzierte SG Painten hofft bei dieser Partie auf ein Unentschieden, und will selbst seiner Favoritenrolle gegen den SV Lupburg gerecht werden. Weiterhin auf die vorzeitige Meisterschaft steuert der SV Töging zu. Die Altmühltäler haben diesmal die unbequeme Aufgabe in Undorf zu bewältigen.