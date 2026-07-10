 2026-07-09T13:54:06.091Z

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Altmark- und Harz-Derby zum Start: Der Spielplan der Landesliga Nord

Landesliga Nord +++ Der Fußballverband hat den Plan für die neue Saison veröffentlicht

von Kevin Gehring · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wilhelm Weigt

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LL Sachs-Anhalt Nord
SSV Warnau
Oschersleben
Fortuna MD II
Staßfurt

Die neue Saison 2026/27 beginnt in der LOTTO-Landesliga Nord gleich mit zwei spannenden Derbys: Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag veröffentlicht hat.

Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau bekommt Besuch von einem Altmark-Kollegen: Der Osterburger FC ist am 8. August im Havelwinkel zu Gast. Im zweiten Derby des ersten Spieltags empfängt Landesliga-Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck den SV Stahl Thale zum Harz-Duell.

Auch der Mitaufsteiger Burger BC darf sich zum Start auf ein Heimspiel freuen. Als erste Mannschaft tritt der SV Arminia Magdeburg beim hochambitionierten Vertreter aus dem Jerichower Land an. Der dritte Neuling muss dagegen zunächst reisen: Die TSG Grün-Weiß Möser startet die erste Landesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte zu Gast beim Oscherslebener SC.

Außerdem empfängt der Ummendorfer SV den in der Relegation gescheiterten Vizemeister SSV 80 Gardelegen, Union Schönebeck trifft auf den FSV Saxonia Tangermünde, der TuS Schwarz-Weiß Bismark begrüßt den SV 09 Staßfurt und der SV Fortuna Magdeburg II macht sich auf den Weg zum FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Der 1. Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord

Samstag, 8. August

  • SSV Havelwinkel Warnau – Osterburger FC
  • Burger BC 08 – SV Arminia Magdeburg
  • Ummendorfer SV – SSV 80 Gardelegen
  • Union 1861 Schönebeck – FSV Saxonia Tangermünde
  • SV Eintracht Osterwieck – SV Stahl Thale
  • TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV 09 Staßfurt
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg – SV Fortuna Magdeburg II
  • Oscherslebener SC – TSG Grün-Weiß Möser