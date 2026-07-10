Altmark- und Harz-Derby zum Start: Der Spielplan der Landesliga Nord

– Foto: Wilhelm Weigt

Die neue Saison 2026/27 beginnt in der LOTTO-Landesliga Nord gleich mit zwei spannenden Derbys: Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag veröffentlicht hat.

Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau bekommt Besuch von einem Altmark-Kollegen: Der Osterburger FC ist am 8. August im Havelwinkel zu Gast. Im zweiten Derby des ersten Spieltags empfängt Landesliga-Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck den SV Stahl Thale zum Harz-Duell.

Auch der Mitaufsteiger Burger BC darf sich zum Start auf ein Heimspiel freuen. Als erste Mannschaft tritt der SV Arminia Magdeburg beim hochambitionierten Vertreter aus dem Jerichower Land an. Der dritte Neuling muss dagegen zunächst reisen: Die TSG Grün-Weiß Möser startet die erste Landesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte zu Gast beim Oscherslebener SC.